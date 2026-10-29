Tízezer eset, közel ötezer halott – Európába is eljuthat az ebola az afrikai járványügyi központ vezetője szerint

Az eddigi legnagyobb kiterjedésű afrikai ebolajárvány bármelyik országot elérheti, ha nem tesznek megfelelő óvintézkedéseket – figyelmeztetett Jean Kaseya, az Afrikai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (Africa CDC) főigazgatója. A járványban a szerdai adatok szerint már 10 091 esetet regisztráltak, ebből 10 060 a Kongói Demokratikus Köztársaságban történt, ahol 4887-en haltak meg benne. A járványügyi vezető szerint most először fordul elő, hogy egy ebolajárvány három afrikai régiót is érint egyszerre: a májusban bejelentett, de a genetikai vizsgálatok szerint már februárban elkezdődött járvány Kongóból Ugandába és Kenyába is átterjedt, a múlt héten pedig Nigéria fővárosában, Abujában is megerősítettek egy esetet egy Ugandából érkezett nőnél.

Kaseya a koronavírus-járvány kezdetéhez hasonlította a helyzetet, amikor sok ország még úgy gondolta, hogy semmilyen kockázat nem fenyegeti, néhány hónappal később viszont maguk is gócponttá váltak. Ezúttal azonban nem szeretnék megvárni, amíg újra kontinenseken keresztül vándorol a fertőzés, és akár Európába is eljut, amire Kaseya szerint van esély, ha nem kapják meg a szükséges forrásokat a járvány kezelésére.

A járványt a ritkább Bundibugyo-ebolavírus okozza, amely ellen nincs engedélyezett gyógyszer vagy vakcina, mivel a meglévő kezeléseket egy másik vírustörzsre fejlesztették ki. A vakcinavizsgálatok ugyanakkor már folyamatban vannak, ezek eredménye Kaseya szerint három-hat hónapon belül várható. Az ebola a fertőzöttek vérével, hányásával és más testnedveivel, valamint a holttestekkel való közvetlen érintkezés útján terjed, ezért különösen a temetések előkészítése során nagy a fertőzés kockázata. A járvány megfékezését egyszerre nehezíti a védőfelszerelések hiánya, az egészségügyi dolgozók kifizetetlen bére miatti sztrájkok, a kelet-kongói fegyveres konfliktus, a hatóságokkal szembeni bizalmatlanság és a nemzetközi segélyek csökkenése is. Kaseya szerint a kormányok 3 milliárd dollárt ígértek a járvány elleni küzdelemre, ennek több mint kétharmada azonban még nem érkezett meg.

Afrikán kívül eddig csak Franciaországban erősítettek meg ebolás esetet: júniusban egy Kongóból hazatért orvosnál mutatták ki a fertőzést. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (ECDC) október 23-i kockázatértékelése szerint a Kenyába vagy Nigériába utazó uniós állampolgárok fertőződésének esélye alacsony, ha betartják az ajánlott óvintézkedéseket. Az uniós lakosság egészére vonatkozó kockázat a szervezet szerint továbbra is nagyon alacsony, mert a vírus csak a tünetes betegek testnedveivel való közvetlen érintkezés útján terjed, és egy esetleges behurcolt esetet nagy valószínűséggel gyorsan azonosítanának és elkülönítenének.

Kaseya ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy amennyiben a finanszírozás most elmarad, az később sokkal többe kerülhet, mert a járvány további terjedésének megfékezését lehet, hogy csak több billió dollárból lehet majd megoldani. Az afrikai egészségügyi miniszterekkel szerdán tartott egyeztetésen azt sürgette, hogy az országok vezessenek be szűrést és tesztelést a határátkelőkön az érintett területekről érkezők számára, novemberben pedig az afrikai állam- és kormányfőktől azt kéri majd, hogy teremtsenek békefolyosót a konfliktusövezetekben, hogy az egészségügyi dolgozók eljuthassanak a betegekhez.

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