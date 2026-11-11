Egy friss kutatás szerint a fáradt embert könnyebb becsapni

Kialvatlannak lenni veszélyes: csökkenti a várható élettartamot, megbízhatatlanná teszi a tanúkat, növeli a sportsérülések kockázatát, és ahogy egy friss kutatás alapján tűnik, még hiszékenyebbé is teszi az embert. A Kaliforniai Egyetem (Irvine) neurobiológusai a nyári időszámítás ítélőképességre gyakorolt hatását vizsgálták, közelebbről azt, hogy hogyan reagálnak a kísérlet résztvevői egy adathalász üzenetre a nyári időszámításra való átállás előtt és után.

Ehhez egy már folyamatban lévő kiberbiztonsági kampány adatait vizsgálták. Ebben néhány hetente vagy havonta 11 ezer amerikai állami alkalmazottnak küldenek ki hamis adathalász üzeneteket, majd megvizsgálják, hogy hány százalékuk kattint a benne található linkekre – ezzel az alkalmazottak figyelmét szeretnék felhívni a hasonló átverések veszélyeire, illetve azt akarják felmérni, hogy mennyire dőlnek be a hasonló e-maileknek.

A meccsek másnapján sem árt vigyázni

A kutatók ezeket az adatokat vizsgálták, és kiderült, hogy a kísérletben résztvevők 13 százalékkal többen kattintottak az ál-adathalász linkre az átállítást követő hétfőn, mint egy héttel azelőtt. Eitan Schehtman, a kutatás vezető szerzője szerint ez jól mutatja, hogy már az is nagyban befolyásolja a döntési képességeinket, ha csak egy órát veszítünk az alvásból.

Schehtman szerint a kiberbiztonsági cégeknek és a munkáltatóknak figyelembe kellene venniük az alváshiányt is, amikor megpróbálnak felkészülni az adataik védelmére, így például jobban kell ügyelni a biztonságra, amikor az alkalmazottak nagy valószínűséggel nem aludták ki magukat. Ilyen alkalom a nyári időszámításra való átállás, de a kutató szerint érdemes egy-egy fontosabb meccs vagy nagyobb ünnep utáni munkanapokra is érdemes előre felkészülni.

Bár a kutatás kifejezettten a kiberbiztonságra koncentrált, Schehtman szerint általánosságban is igaz, hogy kipihenten átgondoltabb döntéseket hoz az ember, ezért még akkor is érdemes eleget aludni, ha az ember valamilyen csoda folytán még sosem futott bele adathalász mailekbe vagy a nigériai herceg segítségkérésébe.