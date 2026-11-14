Történelmet írt a SpaceX: egy nap után visszatért saját indítóállására a Starship

Káprázatos landolást hajtott végre saját indítóállásán a SpaceX Starship űrhajója szombaton, miután egy napot töltött a világűrben. A történelmi manőver hatalmas bravúr Elon Musk cégének és jelentős előrelépés lehet a világ legnagyobb és legfejlettebb rakétarendszerének teljes újrafelhasználása felé.

A Starship S42, miután több mint 22 órányi világűrbeli utazás után visszatért a texasi Boca Chicában található indítóállására Fotó: SpaceX

A Starship magyar idő szerint szombaton 22:21-kor landolt a texasi Boca Chicában található Starbase űrközpontban található indítóállásán. Ez az első alkalom a program történetében, hogy a Starship óceáni landolás helyett visszatért az indítóhelyére.

Mechazilla catches Starship! Congratulations to the entire SpaceX team on this incredible achievement! https://t.co/YJzmGUZb2B — SpaceX (@SpaceX) November 14, 2026

A 15. repülés sikerét, aminek célja mindkét rakétafokozat indítóállásra történő visszajuttatása volt, némileg beárnyékolja, hogy a Super Heavy – amit korábban már többször sikeresen elkaptak a toronnyal – péntek este végül a Mexikói-öbölben landolt. A Starship programot az amerikai űrügynökség (NASA) is közelről követi, a rakétarendszer ugyanis kulcsfontosságú ahhoz, hogy újra amerikai űrhajósok lépjenek a Hold felszínére.

Ez volt a Starship eddigi messze leghosszabb repülése, és a második alkalom, amikor a SpaceX megarakétája űreszközöket állított Föld körüli pályára. A szeptemberi és a novemberi Starship repülések egyenként 26 darab harmadik generációs Starlink műholdat bocsátottak föl, amiket csak az új generációs rakétarendszer képes a világűrbe juttatni. Már ez az 52 új műhold jelentős kapacitásnövekedést biztosít a műholdkonstellációnak, ami több mint 11 ezer űreszközt számlál.

A 120 méter magas Starship rakétarendszer péntek késő esti fellövése hibátlanul indult. A magyar idő szerinti 23:47-es indítás után a Super Heavy első fokozat 33 hajtóműve rendben működött, majd két perccel később rendben levált róla a Starship űrhajó, ami folytatta útját a világűrbe. A Super Heavy első fokozat, ami a tervek szerint szintén az indítóállásra tért volna vissza, azonban egy sikeres fékezőmanőver után biztonsági okokból a Mexikói-öböl fölé irányította magát.

A Starship rakétarendszer 15. fellövése 2026. november 13-án Fotó: SpaceX

A legutóbbi, szeptemberi repüléssel ellentétben most az űrhajó mind a 6 Raptor hajtóműve végig üzemelt a világűrbe emelkedés során. A Starship végül szombat 0:14-kor pályára állt a Föld körül, majd nem sokkal később 26 Starlink V3-as műholdat lökött ki rakteréből.

Az S42-es "Don't panic" becenevű Starship Föld körüli pályán több mint 20 órával fellövése után Fotó: SpaceX

21 órával később, magyar idő szerint szombaton 21:23-kor az űrhajó végrehajtotta a visszatéréshez szükséges rakétamanővert, majd 21:53-kor megkezdte a légkörbe lépést, és 22:10-kor már Mexikó északi része fölött lassult a légkörben.

A Starship Mexikó északi része fölött tért vissza a Föld légkörében Fotó: SpaceX

Musk szombaton az X-en azt írta, hogy a Super Heavynek túl kevés hajtóanyaga maradt a landoláshoz, mert a hajtóművek a vártnál kissé gyengébben teljesítettek. Ezért javítanak a Raptor 3.2 változattal javítanak a hajtóművek teljesítményén, miközben a repülésirányító szoftveren is apró módosításokat végeznek. A SpaceX vezérigazgatója azt állította, hogy a jelenleg repülő Starshipek és Super Heavyk már elavultnak számítanak a gyártás alatt álló, továbbfejlesztett változatokhoz képest. „Ezért a gyorsítórakéta elvesztése nem befolyásolja az arra vonatkozó ütemtervünket, hogy elérjük a Starship teljesen újrafelhasználható, nagy gyakoriságú repüléseit” – írta Musk.

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