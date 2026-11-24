Új vezetőket választottak a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal élére: a 2026 szeptemberében kiírt nyílt pályázat eredményeként Miklósi Ádám, az ELTE etológusa veheti át a hivatal elnöki tisztségét, míg Tapolcai János alkalmazott matematikus lesz az NKFIH tudományos és nemzetközi elnökhelyettese. Az új vezetőket Horváth Péter, a Tudományos és Technológiai Minisztérium (TTM) tudománypolitikáért és innovációért felelős államtitkára kedden mutatta be a hivatal munkatársainak az állománygyűlésen.

Horváth Péter államtitkár és Miklósi Ádám, az NKFIH új elnöke Fotó: TTM

Miklósi Ádám az ELTE Etológia Tanszékének egyetemi tanára és az etorobotika egyik megteremtője, akinek tudományos munkája világszerte elismert, a Stanford Egyetem rangsora alapján a világ kutatóinak felső egy százalékába tartozik. Várhatóan 2027. január 15-én veszi át az NKFIH vezetését, addig a 2023-ban kinevezett Kiss Ádám vezeti a hivatalt, és az átadás-átvétel során támogatja az új elnök munkáját.

Miklósi megválasztásával a minisztérium célja, hogy a kutatói tapasztalat és a tudományos szempontok nagyobb súlyt kapjanak az NKFIH vezetésében. „Elnökként az a feladata, hogy új tudományos alapokra helyezze a hivatal működését, képviselje a kormány új kutatás-fejlesztési és innovációs stratégiáját a hazai kutatói közösség felé, és a stratégia céljait beépítse az NKFIH programjaiba” – írja a TTM közleménye.

Helyettese, Tapolcai János az MTA Lendület programjának díjazott kutatója, a BME Távközlési és Mesterséges Intelligencia Tanszék egyetemi tanára. Tudományos és nemzetközi elnökhelyettesként a közlemény szerint az lesz a feladata, hogy „adatalapokra helyezze az NKFIH működését, és a mesterséges intelligenciára épülő ügyfélszolgálati megoldásokkal gyorsabbá tegye a pályázók tájékoztatását, egyszerűbbé az ügyintézést. Feladata emellett Magyarország szerepének megerősítése a nemzetközi kutatási és innovációs együttműködésekben, valamint a hazai kutatók és intézmények bekapcsolódásának elősegítése a nemzetközi programokba.”

Miklósi Ádám korábban a Magyar Tudományos Akadémia elnöki posztjára is pályázott, az idén májusi választáson a négy jelölt között volt, de végül Pósfai Mihály geológust választották meg az Akadémia élére.

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