A NASA Space Reactor-1 (SR-1) Freedom nevű űreszköze lesz az első, Föld körüli pályán kívül mozgó nukleáris meghajtású technológia, amit két éven belül terveznek elindítani – írja közleményében az űrügynökség. A NASA kedden a clevelandi Glenn Kutatóközpontjában zárta le az SR-1 részletes, szakmai felülvizsgálatát, amely folyamatot az űrügynökség kutatói az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériumának (DOE) és az iparág szakértőinek bevonásával kezdtek el októberben. Az SR-1 küldetésének célja, hogy nukleáris meghajtással elsőként térképezze fel a mélyűri viszonyokat, és juttassa el a SkyFall nevű kapszulát a Marsra, ami három új generációs helikoptert szállít.

Ez azért fontos, mert „ez a küldetés lesz az első teherszállító járat a Naprendszer »vasútvonalán«, a most meghozott szakmai döntések pedig lefektetik a síneket minden jövőbeli, atommeghajtású űreszköz számára” – idézi a NASA Steve Sinacoret, az SR-1 Freedom programigazgatóját. A küldetés a tervek szerint 2028 végén fog elindulni, majd az űreszköz marsi landolása után a speciális helikopterek a vörös bolygó geológiai és éghajlattörténeti sajátosságait fogják tanulmányozni. Ebbe beletartozik az új területek felfedezése, illetve a felszín alatti jég nyomainak felkutatása is.

Az SR-1 a nukleáris energia mellett napenergiát is használ majd az utazásához, ezért a kutatók napelemekkel és egy reaktorral is felszerelik az űreszközt. A hatékony működéshez azonban a mérnököknek további pontosításokat kell végezniük a technológia felépítésén: a NASA és a DOE szakértői megállapították, hogy a sugárvédelmi megoldások és az űreszköz kialakításának fejlesztései lehetővé teszik, hogy a reaktort az űreszköz többi részéhez közelebb helyezzék el. Ugyanakkor a szakértői csoportok továbbra is vizsgálják az SR-1 olyan kulcsfontosságú jellemzőinek kialakítását, mint az űreszköz hőleadó paneljeinek száma, a nukleáris energiaellátó modul teljesítménye, illetve a reaktor tervezett működési időtartama.

A hőleadó rendszer elengedhetetlen eleme a nukleáris meghajtás űrbeli demonstrációjának, ami a mélyűri kutatásokhoz szükséges nagy teljesítményű nukleáris rendszerek jövőbeli fejlesztését és ipari gyártását is megalapozza. „A tervezés finomításával és ezen architektúra továbbfejlesztésével nem csupán egy űreszközt építünk, hanem lefektetjük az alapjait egy új korszaknak, amelyben megbízható és hatékony közlekedés valósulhat meg a Föld körüli pályán túl” – idézi a NASA közleménye Sinacoret, aki szerint „az SR-1 Freedom révén szerzett ismeretek évtizedekre meghatározzák majd az űrkutatás jövőjét”.

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