Nukleáris meghajtású szondával küld helikoptereket a Marsra a NASA

Nukleáris meghajtású szondát küld a Marshoz két éven belül az amerikai űrügynökség, ami három helikoptert juttat majd a bolygó felszínére – jelentette be kedden a NASA a Science hírportáljának beszámolója szerint.

Az SR–1 Freedom űrszonda egy művészi illusztráción Fotó: NASA

Bár a hidegháború alatt az Egyesült Államok és a Szovjetunió is Föld körüli pályára állított nukleáris reaktorok által működtetett műholdakat, a Space Reactor–1 (SR–1) Freedom lesz az első bolygóközi űrszonda, amit nukleáris elektromos meghajtással szerelnek fel. A NASA Lunar Gateway űrállomásához már megépített alkatrészekre épülő szondán így egy kompakt, 20 kilowattos atomreaktor állítja majd elő az ionhajtóművek működtetéséhez szükséges energiát.

A Marshoz érve a szondáról leválik majd a Skyfall leszállóegység, ami helikoptereket juttat a felszínre. Ezekről az űrhivatal egyelőre több részletet nem árult el azon túl, hogy az Ingenuity helikopterre épülnek majd, ami 2021-ben történelmi repülést hajtott végre a Marson. Az Ingenuity három éven át működött, ami alatt 72 felszállást végzett és 17 kilométert tett meg a mars ritka légkörében.

Az Ingenuity helikopter a Perseverance marsjáró felvételén, 2021-ben Fotó: NASA/JPL-Caltech

Jared Isaacman, a NASA vezetője szerint az SR–1 megteremti majd a Holdon túli tartós felfedezésekhez, valamint a Marshoz és a külső Naprendszerbe irányuló küldetésekhez szükséges képességeket. „Ez az első teherszállítmány a Naprendszer transzkontinentális vasútvonalán” – mondta Steven Sinacore, a NASA atomreaktorokat fejlesztő programjának vezetője.

A NASA már a 2020-as évek elején nukleáris meghajtású űrhajóval képzelte el az első emberes marsutazást, ami jelentősen lerövidítheti a két bolygó között hagyományos meghajtással közel 9 hónapig tartó utat. A NASA szerint a nukleáris elektromos meghajtás az a technológia, ami lehetővé teszi a hasznos teher hatékony naprendszerbeli szállítását, és a Jupiternél távolabbi égitesteket célzó küldetéseket, ahol a napelemek már nem biztosítanak elegendő energiát.