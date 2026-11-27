Szén-dioxidból állítanának elő üzemanyagot magyar és kínai kutatók
Közös szén-dioxid-leválasztási és -hasznosítási laboratóriumot hoz létre a Szegedi Tudományegyetem és a Pekingi Technológiai Intézet – közölte az SZTE pénteken.
A magyar és a kínai egyetem közötti együttműködés a szén-dioxid leválasztásának (Carbon Capture) és hasznosításának (Carbon Utilization) teljes láncát lefedi. Míg a Pekingi Technológiai Intézet a szén-dioxid-leválasztásában rendelkezik kiemelkedő tapasztalattal, addig az SZTE a szén-dioxid hasznosításában, köztük a gáz katalitikus átalakításával és szintetikus üzemanyagok előállításával.
Az együttműködés célja, hogy a szén-dioxid-leválasztást és hasznosítást az SZTE Energetikai Innovációs Tesztállomás keretében kapcsolják össze, ahol a közvetlenül a kibocsátó forrásból leválasztott szén-dioxid alapanyagként szolgálhat szintetikus üzemanyagok és vegyipari termékek előállításához. Ez az egyetem szerint fontos lépés lehet a technológiák ipari alkalmazása felé.
A Qubiten korábban részletesen foglalkoztunk a szén-dioxid-leválasztással, amihez Magyarországon is rendelkezésre állnak megfelelő felszín alatti tározók. A világ legnagyobb, közvetlenül a légkörből szén-dioxidot-leválasztó üzemét, a Mammoth-ot 2024-ben indították be Izlandon.