Közös szén-dioxid-leválasztási és -hasznosítási laboratóriumot hoz létre a Szegedi Tudományegyetem és a Pekingi Technológiai Intézet – közölte az SZTE pénteken.

A magyar és a kínai egyetem közötti együttműködés a szén-dioxid leválasztásának (Carbon Capture) és hasznosításának (Carbon Utilization) teljes láncát lefedi. Míg a Pekingi Technológiai Intézet a szén-dioxid-leválasztásában rendelkezik kiemelkedő tapasztalattal, addig az SZTE a szén-dioxid hasznosításában, köztük a gáz katalitikus átalakításával és szintetikus üzemanyagok előállításával.

Prof. Helei Liu (jobb oldalt), a Beijing Institute of Technology (BIT) kutatója, a szén-dioxid-leválasztás nemzetközileg elismert szakértője, akit Prof. Dr. Kónya Zoltán (középen) tudományos és innovációs rektorhelyettes, az IKIKK szakmai vezetője és Dr. Sápi András (bal oldalt), az SZTE Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék egyetemi docense, az IKIKK kutatója fogadott. Fotó: SZTE

Az együttműködés célja, hogy a szén-dioxid-leválasztást és hasznosítást az SZTE Energetikai Innovációs Tesztállomás keretében kapcsolják össze, ahol a közvetlenül a kibocsátó forrásból leválasztott szén-dioxid alapanyagként szolgálhat szintetikus üzemanyagok és vegyipari termékek előállításához. Ez az egyetem szerint fontos lépés lehet a technológiák ipari alkalmazása felé.

A Qubiten korábban részletesen foglalkoztunk a szén-dioxid-leválasztással, amihez Magyarországon is rendelkezésre állnak megfelelő felszín alatti tározók. A világ legnagyobb, közvetlenül a légkörből szén-dioxidot-leválasztó üzemét, a Mammoth-ot 2024-ben indították be Izlandon.