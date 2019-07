Frissült a vörös lista, egyre több fajt fenyeget kihalás, köztük a csodálatos metálcsigát is

A Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) frissítette a kihalással fenyegetett fajok vörös listáját, a mostani áttekintés után több olyan faj is felkerült, amelyet eddig figyelmen kívül hagytak a kutatók. Ezeknek egy része olyan sérülékeny ökoszisztémákhoz tartozik, mint az óceán fenekén található hidrotermális kürtőknél élő pikkelyes csiga, a Chrysomallon squamiferum – ezeket az állatokat csak nemrégiben fedezték fel, és mostanra az is kiderült, hogy bizonytalan a fennmaradásuk.

A 2500 méteres mélységben élő csigák egyedülállóak abban a tekintetben, hogy vasból építik fel a páncéljukat – ez az egyetlen jelenleg ismert faj a Földön, amelyik képes erre. Lehet, hogy már nem sokáig, ugyanis ezek is a veszélyeztetett kategóriába kerültek. A fajra leselkedő legnagyobb veszélyt a mélytengeri bányászat jelenti.

A csodálatos metálcsiga Fotó: Wikimedia Commons

A helyzet az édesvizekben sem jobb: Japánban az itt élő halak fele van veszélyben, Mexikóban pedig az édesvízi halak harmadát fenyegeti kihalás. Thomas Lacher, a texasi A&M Egyetem vadvédelmi szakértője szerint ezért egyértelműen az ember felelős: a gátépítések, a mezőgazdaság és a klímaváltozás mind rossz hírt jelentenek a halak számára.

Baj van a gombákkal

Mégsem a halak forognak a legnagyobb veszélyben: mindeddig viszonylag keveset foglalkoztak a gombák kihalásával, pedig ezek az élőlények különösen érzékenyek a környezeti változásokra. 2018-ban mindössze 56 gombafaj szerepelt az IUCN vörös listáján, most 15 új európai faj került fel rá. Craig Hilton-Taylor, a lista összeállításáért felelős igazgató szerint jól megfigyelhető, hogy a gombák Európa-szerte veszélyben vannak, ezért pedig a legeltetés visszaszorulása és a növényvédő szerek terjedése a felelős. Hilton-Taylor szerint a gombák különösen sebezhetőek, a környezetszennyezés pedig kiemelten veszélyezteti őket, miután pedig eltűnnek, a növények és az állatok is megsínylik a hiányukat.

A Hygrocybe splendidissima is új jövevény a listán Fotó: Wikimedia Commons

A frissített lista szerint egyetlen eddig veszélyben lévő faj helyzete sem változott pozitívan, a kutatók szerint ez is jól mutatja, hogy épp egy kihalási hullámban járunk. Akadt olyan állatfaj is, amelynek rontottak a besorolásán, mert élőhelyük visszaszorulása és a túlvadászat is rontott a helyzetén.

