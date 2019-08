Világtérképen nézheted meg, mennyivel lett forróbb a városod, ahogy tovább melegszik a Föld

Tavaly több tucat kutató figyelmeztetett az ENSZ Éghajlat-változási Kormányközi Testületének jelentésében: másfél Celsius-fokban kell maximálni a globális felmelegedés mértékét az iparosodás előtti időkhöz képest, máskülönben az emberiségre nézve is katasztrofális következményei lesznek a klímaváltozásnak.

Jelenleg 1 Celsius-foknál járunk (Magyarország 1,2 Celsius-foknál), ami nem tűnik soknak, de ha továbbra sem tesznek a kormányok a kibocsátás csökkentéséért, számítani kell rá, hogy megemelkedik a tengerszint, veszélybe sodorva a part menti településeket, gyakoribbá válnak a szárazságok, hőhullámok és özönvízszerű esők, és sokkal viszontagságosabb lesz a jelenleg embermilliárdokat élelmező rizs, búza és kukorica termesztése.

Ha a felmelegedés a mai ütemben folytatódik, a globális átlaghőmérséklet 3-5 Celsius-fokkal is növekedhet az évszázad végéig. A BBC interaktív eszközt készített a felmelegedéssel kapcsolatos előrejelzésekből, amely városokra bontva mutatja az optimista, közepes és pesszimista forgatókönyvek megvalósulása esetén várható felmelegedést. A legjobb esetben a szén-dioxid-kibocsátás már a most következő években eléri a csúcsot, és onnantól csökkenni kezd. A közepes forgatókönyv azzal számol, hogy a CO 2 -csúcs csak 2040-ben jön el – a politikusok elkötelezettségének ismeretében ez tűnik a legvalószínűbb forgatókönyvnek. A legrosszabb esetben a kibocsátás egészen 2080-ig növekszik.

Budapesten például legutóbb 22,5 fok volt a júliusi, -0,5 fok a januári átlaghőmérséklet. A legjobb esetben 2100-ra 23,3 fokra nő a júliusi átlaghőmérséklet, a januári pedig 0,5 fok lesz. (Az előbbi 2,3, az utóbbi 3,4 fokos növekedést jelent 1900 óta.) A 2040-es CO 2 -csúcs esetén júliusban már 24,8, januárban pedig 1,6 Celsius-fokos átlaghőmérsékletére számíthatnak azok, akik még itt élnek 2100-ban (ez 3,8, illetve 4,6 fokos növekedést jelent az iparosodáshoz képest).

Grafika: BBC

Ha a legrosszabb forgatókönyv valósul meg, 2100-ra 25,5 fok lesz Budapesten a júliusi átlaghőmérséklet, januárban pedig 2 fok (előbbi 4,5, utóbbi kerek 5 fokos növekedés az 1900-as adatokhoz képest).

