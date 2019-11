A világ 11 ezer tudósa kiáltványban könyörög, hogy vegyük komolyan a klímaváltozást

„A tudósoknak erkölcsi kötelességük egyértelműen figyelmeztetni az emberiséget bármilyen katasztrofális fenyegetésre, (...) ezért mi, a világ több mint 11 ezer tudósa tisztán és egybehangzóan kijelentjük, hogy a Föld bolygó klímavészhelyzettel néz szembe” – fogalmaz a BioScience nevű folyóiratban megjelent kiáltvány, amely néhány látványos grafikon és pár közérthetően megfogalmazott bekezdés kíséretében figyelmeztet a veszélyre.

Az állásfoglalás időzítése két okból is aktuális: az idei évre esett a világ első klímakonferenciájának 40. évfordulója (ezt a Meteorológiai Világszervezet rendezte Genfben, 1979 februárjában), valamint az Egyesült Államok most hétfőn tájékoztatta formálisan is az Egyesült Nemzetek Szervezetét, hogy kilép a klímaváltozás hatásainak mérséklését segítő párizsi egyezményből.

A szöveg szerint már az 1979-es konferencián megegyeztek a világ nemzetei, hogy az éghajlatváltozás hatásait fel kell térképezni, és minél előbb cselekedni kell, de később több nemzetközi megállapodás is született a Föld megmentésére: az 1992-es riói egyezmény, az 1997-es kiotói jegyzőkönyv, végül a 2015-ben aláírt párizsi klímaegyezmény.

„Mindezek ellenére az üvegházhatású gázok kibocsátása még mindig gyorsan nő, egyre károsabb hatásokkal a Föld éghajlatára. Jelentősen meg kell növelnünk a bioszféránk védelme érdekében tett erőfeszítéseinket, hogy elkerüljük a klímaváltozás okozta elmondhatatlan szenvedést.”



A kiáltvány felsorolja a legijesztőbb és a legbiztatóbb trendeket is. Előbbi kategóriába sorolható a folyamatos növekedés a következő területeken: az emberi népesség, a marhaállomány, az egy főre jutó húsfogyasztás, a globális GDP, a fosszilis tüzelőanyagok fogyasztása, a repülőutak száma és a szén-dioxid-kibocsátás. Az aláírók biztatónak találják azonban a globális születések számának és az amazóniai erdőirtások csökkenését, valamint a szél- és napenergia jelentőségének növekedését az elmúlt 20 évben.

„A GDP-növekedést és a gazdagság hajszolását előtérbe helyező szemléletmód helyett egy olyat kell kialakítani, amelynek az ökoszisztémák fenntarthatósága, valamint az alapvető szükségletek meghatározására és az egyenlőtlenségek csökkentésére épülő emberi jólétre épít” – írták a dokumentumban.

