Egy techcég már ráment a tiszta levegő árusítására, és rendesen megkéri az árát

A Las Vegasban évente megrendezett technológiai kiállítás, az idén január 7-től és 10-ig tartó CES idén is bővelkedik a legelvetemültebb találmányokban. Az Ao Air nevű portlandi startup is ott mutatta be Atmos Faceware nevű készülékét, amely a légszennyezettség problémájából igyekszik hasznot húzni. Bár arra talán még a gyártó sem számíthat, hogy majd ez a 350 dolláros (valamivel több mint 100 ezer forintos) készülék oldja meg a gyakran a legszegényebb régiókat sújtó légszennyezés kihívásait.

A szennyezett levegő belélegzésének jól ismertek a veszélyei: az asztma és egyéb légúti megbetegedések mellett a stroke, a szívbetegségek és egyes ráktípusok kockázatát is növeli, de már a tanulás és a munkavégzés minőségének romlását és a bűnözés terjedését is a számlájára írták. Az egyre gyakoribb erdő- és bozóttüzek (Kalifornia, Ausztrália) esetében a lángok mellett a füsttel is fel kell venni a harcot, és az apró részecskékben tengődő szennyező anyagok miatt a levegő minősége még akkor sem áll vissza a tűzvész előtti állapotba, ha a sűrű füstfelhők már továbbálltak.

Az Atmos Faceware abban a tekintetben mindenképp újszerű, hogy a maszkot nem kell légmentesen a száj köré illeszteni, így a megfelelő zárást akadályozó arcszőrzet és az izzadás sem zavarja a működését. A cég egy tanulmányt is rendelt, amely arra jutott, hogy a készülék jobb védelmet nyújt a szálló por ellen, mint az amerikai egészségvédelmi hatóság által meghatározott szintet elérő légszűrő maszkok – igaz, ez a tanulmány sehol sem jelent meg nyilvánosan.

Fotó: Ao Air

Természetesen a külsőségekre is nagy hangsúlyt fektet a startup: „az átlátszó készülék az orrodon nyugszik, így látható marad az arcod, a mosolyoddal együtt” – szól a termékismertető, amely ezek szerint számol azzal, hogy az embereknek toxikus környezetben is kedvük lesz a legjobb arcukat mutatni. A futurisztikus maszkot négy extra szűrővel együtt 350 dollárért árulják, ami több mint hússzor drágább a legelterjedtebb légszűrő maszknál, a 15 dollárért kapható N95-nél.

A légszennyezettséggel küzdő legnépesebb országokban, így Kínában és Indiában már évek óta divatcikknek számítanak a légszűrő maszkok, így valóban nem elképzelhetetlen, hogy ezek a kiegészítők a napszemüvegek útjára lépnek, és az egészségügyi funkciójuk egyre inkább vegyül a divatszempontokkal. „Ahogy a napszemüvegek, úgy a maszkok között is lesznek olcsó, nem túl hatékony védelmet nyújtó darabok, és azok a drágább, divatosabb típusok, amelyeket évekig lehet majd használni” – írta a Vox 2019 márciusában.

Indiában novemberben ért csúcsra a légszomj, amikor Új-Delhiben megnyílt az első oxigénbár, ahol a 15 percig tartó tisztalevegő-adagokhoz 4-6 dolláros áron lehet hozzájutni.

