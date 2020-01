Már az Egyesült Államokban és Európában is terjed emberről emberre a koronavírus

Miközben Kínában már 213-ra nőtt a 2019-nCoV néven ismert koronavírus halálos áldozatainak száma, és a tízezret közelíti a fertőzötteké, a világ többi részén is egyre több esetről számolnak be – a Guardian legfrissebb információi szerint túllépte a 130-at a Kínán kívül élő fertőzöttek száma.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a vírus globális terjedése miatt csütörtökön nemzetközi vészhelyzetet hirdetett, miközben a szervezet főigazgatója, Tedros Adhanom Ghebreyesus a kínai fellépést éltette. Kína legutóbb azt jelentette be, hogy repülőjáratokat indít a Hupej tartományból külföldre utazók hazaszállítására – Hupej fővárosa a 11 millió lakosú Vuhan, ahol kitört a járvány.

A nemzetközi fertőzöttek között még mindig az ázsiai országokban vannak a legtöbben: a WHO adatai szerint Thaiföldön és Japánban 14-en, Szingapúrban 13-an, Dél-Koreában 11-en, míg Malajziában 8-an kapták el a vírust, de az Egyesült Államokban és Európában is nő a koronavírus-fertőzöttek száma. Míg a legtöbb külföldi országban olyanok kapták el a fertőzést, akik Kínában jártak az elmúlt időszakban, az olyan esetek száma is egyre nő, amelyekben már emberről emberre terjedt a vírus.

Maszkot viselő utasok a Los Angeles-i repülőtéren Fotó: MARK RALSTON/AFP

Francia orvos és thai taxis is kapta már el a vírust Kínán kívül

Az Egyesült Államok külügyminisztériuma pénteken adott ki 4-es szintű, vörös riasztást a Kínába való utazásra vonatkozóan – ez a lehető legmagasabb készültségi szint, azt jelenti, hogy a célországban életveszélyes kockázatok vannak, ezért mindenkinek azt tanácsolják, hogy ne utazzanak Kínába.

Csütörtökön azt is bejelentették, hogy az Egyesült Államokban már hat koronavírus-fertőzést regisztráltak, és a legutóbbi már az országon belül történt: egy nemrég Kínában járt nő fertőzte meg a férjét. Ezzel Tajvan, Németország, Vietnám és Japán után az USA lett az ötödik ország Kínán túl, ahol emberről emberre terjedt a vírus.

Órákkal később a hatodik ilyen ország is jelentkezett: a francia egészségügyi főigazgató, Jérôme Salomon csütörtök este jelentette be, hogy az ország hatodik koronavírus-fertőzöttje egy orvos, aki, miután észlelte magán a tüneteket, egyből elzárta magát az emberektől, majd egy párizsi kórházba szállították. Pénteken Thaiföldről jelentettek hasonló esetet, ott egy Kínában nem járt taxisofőr kapta el a vírust az egyik utasától.

Egy repülőgépet fertőtlenítenek Thaiföld egyik nemzetközi repülőterén Fotó: Varuth Hirunyatheb/Bangkok Post

Repülőkkel szállítják haza állampolgáraikat az országok

Közben egyre több légitársaság törli Kínát érintő járatait, míg az egyes államok maguk szerveznek repülőutakat Vuhanban tartózkodó állampolgáraik kimenekítésére. Pénteken a német külügyminiszter bejelentette, hogy a városban lévő több mint száz német állampolgárt egy katonai repülő szállítja haza szombaton, majd két hétig karanténban tartják őket. A Vuhanból visszatért amerikaiakat repülőtéri hangárakban kialakított karanténokban helyezték el, míg Ausztrália egy távoli szigetre telepíti a hazatérőket.

Dél-Korea már több mint 350 állampolgárát evakuálta Vuhanból, míg péntek reggel egy 120 utast – főként briteket és spanyolokat – szállító gép landolt Londonban.

A magyar kormány információi szerint jelenleg nyolc magyar tartózkodik Hupej tartományban, közülük heten kérték a kimentésüket. Az ő hazaszállításukat francia segítséggel oldja meg a kormány, a gép valamikor pénteken indul, és szombaton már Magyarországon is lehetnek.

Neked is fontos, hogy hitelesen tájékozódj tudományról, technológiáról, klímaharcról: az emberiség jövőjéről? Nekünk az. Támogasd a munkánkat Te is!

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: