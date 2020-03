Nagy-Britanniában egyetlen nap alatt 20 százalékkal nőtt az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma

Amikor az ITV adó This Morning nevű kedd reggeli adásában Boris Johnson brit miniszterelnök élőben nyilvánosságra hozta koronavírus elleni akciótervét, Nagy-Britanniában még csak 39 beteget regisztráltak a COVID-19 kódnevű betegséggel. Délutánra a hivatalos adatok már 51 angol betegről számoltak be, tehát kevesebb mint egy nap alatt 20 százalékkal nőtt az igazolt fertőzések száma a szigetországban.

Johnson élő adásban ismertette a kormány koronavírus elleni akciótervét. A brit stratégia fő elemei:

a vírus megfékezése

a vírus terjedésének lassítása

az első vírusgazdák és a brit fertőzések epicentrumának kiderítése

a járvány hatásainak mérséklése

A johnsoni bejelentés felvezetőjében Simon Clarke, a Readingi Egyetem virológusa arra is felhívta a figyelmet, hogy a fertőzöttek száma lényegesen nagyobb lehet, mint amennyiről a hivatalos adatok beszámolnak. Ennek egyszerű oka például az, hogy az esetek nagy többségében a betegség enyhe lefolyású, így az érintettek észre sem veszik, hogy betegek, vagy legfeljebb múló náthára gyanakodnak. Emiatt a szakemberek a vírus gyors terjedésére számítanak.

A miniszterelnöki akciótervben is szereplő késleltetésről is szó esett a műsorban. Szakértők szerint a vírusterjedés lassítására például azért lehet szükség Nagy-Britanniában, mert a brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS) telente túlságosan leterhelt, emiatt jobb lenne, ha a koronavírus megvárná az áprilist. A pesszimistább előrejelzések szerint előfordulhat, hogy a brit munkavállalók ötöde is ugyanabban az időszakban esik ki a munkaerőpiacról a fertőzés miatt.

A járvány terjedése egyébként eredeti kiindulópontján, Kínában lassul, de Európában gyors ütemű járványterjedésre számítanak. Olyannyira, hogy a hatóságok arra figyelmeztették a lakosságot, hogy készüljenek nagy kitörésre.

Akárcsak a virológus, Johnson is hangsúlyozta, hogy a vírus elleni egyetlen igazi védekezési lehetőség az alapos kézmosás. A miniszterelnök azt is megmondta, meddig kell tartania: amíg a műveletet végző kétszer egymás után elénekli a Happy Birthday To You című klasszikust.

