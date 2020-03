Magyarországon továbbra is rekordalacsony a hivatalosan bejelentett fertőzöttek aránya a környező országokhoz képest

Péntekről szombatra 85-ről 103-ra emelkedett a Magyarországon hivatalosan bejelentett koronavírus-fertőzéses esetek száma.

Az esetszámok a környező országokban így alakultak:

Grafika: Tóth Róbert Jónás

Magyarország tehát a hivatalosan közölt számok alapján továbbra is azok közé az országok közé tartozik a régióban, ahol a legalacsonyabb a 100 000 lakosra jutó fertőzöttek száma. Nálunk a kormány adatai szerint 1,05 fertőzött jut 100 000 lakosra, míg, mint az alábbi térképen látható szomszédos országok közül Ausztriában 30,03, Szlovéniában 16,49, Horvátországban pedig 3,09. A hivatalos adatok alapján a szomszédok közül egyedül Ukrajnában van népességarányosan kevesebb fertőzött, mint nálunk, ott szombaton összesen 41 esetet jelentettek a hatóságok, ami 0,73 fertőzöttet jelent 100 000 lakosra vetítve.

Grafika: Tóth Róbert Jónás

Ugyanez részletesen:

Grafika: Tóth Róbert Jónás

Ami a növekedés ütemét illeti, a tegnapi 85-höz képest a mai 103-as magyarországi esetszám komolynak mondható, 21,18 százalékos növekedést jelent egyetlen nap alatt. Ezzel Magyarország megelőzi a szomszédos országok közül Horvátországot (21,15 százalékos növekedés a fertőzöttek számában), Ausztriát (20,63 százalék), Szlovákiát (11,38 százalék) és Romániát (11,19 százalék) is.

Grafika: Tóth Róbert Jónás

Magyarországon egyébként idáig 3447 mintát vizsgáltak, legalábbis az akkreditált laboratóriumokban, míg például a járvánnyal viszonylag sikeresen küzdő Dél-Koreában március 18-ig több mint 295 ezer tesztet végeztek el, ami azt jelenti, hogy az ázsiai országban minden egymillió emberből több mint 5000-t teszteltek. Ha nálunk ugyanolyan arányban vizsgálnák a mintákat, mint Dél-Koreában, durván 50 000 tesztet kellett volna eddig elvégezni.

Ami a halálesetek számát illeti, Magyarország a nálunk regisztrált 4 halálos áldozattal a 2. helyen áll a szomszédos országok között. Ausztriában 8 halálesetet okozott eddig a koronavírus, Ukrajnában 3-at, többi szomszédunknál 0, legfeljebb 1 haláleset történt.

Grafika: Tóth Róbert Jónás

A számítást megnehezíti, hogy az adatok gyűjtésében és tálalásában a világ és Európa egészségügyi szervei nem állnak a helyzet magaslatán. Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete, a WHO oldalán és az Európai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ, az ECDC oldalán is sok az elavult adat, a frissítésük esetleges, és sokszor egy nap is eltelik, mire aktualizálják őket (a Magyarországra vonatkozó szombati adatokat például az ECDC vasárnap frissíti majd). Ezekben az esetekben a helyi kormányok és az egyes országok sajtótermékei által közölt legfrissebb, március 21-i adatokat vettük figyelembe.



