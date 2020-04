Így néz ki közelről egy csapatnyi koronavírus

A SARS-CoV-2 koronavírusról eddig kevés valódi, jó minőségű, elektronmikroszkóppal készült fotó jelent meg, így jellemzően művészi illusztrációk kísérték a vírussal kapcsolatos cikkeket. Az amerikai járványügyi hivatal (CDC) azonban most pótolta a lemaradását, és a közegészségügyi képtárába feltöltött két fotót, amely nincs agyonmanipulálva, mégis jól kivehető a vírus alakja.

A CDC a járvány első amerikai fertőzöttjétől vett mintáról készített képeket, az első fotón kék színnel jelölték a már az alakjáról is jól felismerhető koronavírust.

Míg például bakteriális vagy gombás fertőzések esetében elég az optikai, vagy más néven fénymikroszkópot használni a kórokozók felismeréséhez, a vírusoknál más a helyzet. „Ha szeretnéd látni és felismerni a vírusokat, főleg ha részletesen meg akarod vizsgálni, hogy be tudd kategorizálni, akkor elektronmikroszkópot kell használnod” – mondta Bryan William Jones, a Utahi Egyetem idegtudománnyal foglalkozó docense.

„A vírusoknak rengeteg fajtája van, és mind különböző méretű. A legnagyobb vírusok körülbelül 500 nanométer átmérőjűek, ami azt jelenti, hogy fénymikroszkóppal apró pontokként láthatók. A legkisebbek nagyjából 20 nanométeresek, vagyis fénymikroszkóppal láthatatlanok.”

Koronavírusok színezés nélkül Forrás: CDC / C.S. Goldsmith, A. Tamin

Ha valakiben felmerülne, hogy miért nem vetik be az elektronmikroszkópokat is mint koronavírus-tesztelési eszközt, annak nem árt tudni, hogy egy ilyen mikroszkóp ára egymillió dollár körül mozog, speciálisan képzett személyzetet igényel, és sokkal körülményesebb is az elérhető teszteknél. A kutatók azért természetesen hasznát veszik az elektronmikroszkópos koronavírusképeknek, leginkább a morfológiai tulajdonságaik meghatározásában.

A SARS-CoV-2 első elektronmikroszkópos képeit még februárban tette közzé az amerikai allergológiai és fertőzéses betegségekkel foglalkozó intézet (NIAID), de azok leginkább élénken színezett, a látványosság kedvéért manipulált fotók voltak.

