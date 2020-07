Előre menekül a TikTok Amerikában

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető es fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

Miután Mike Pompeo, az Egyesült Államok külügyminisztere július 6-án adatvédelmi és kémelhárítási okokból felvetette betiltását, a képviselőház pedig július 20-án hétfőn megszavazta, hogy a szövetségi tisztségviselők nem használhatják az applikációt, a TikTok kedden július 21-én bejelentette, hogy 10 ezer új munkahelyet hoz létre az USA-ban – adta hírül az Axios.

A keddi bejelentés szerint a mobiltelefonos közösségi alkalmazást tulajdonló kínai techvállalat egyebek mellett fejlesztőmérnöki, értékesítési, tartalmi moderálási és ügyfélszolgálati munkahelyeket hoz létre a következő három évben Kaliforniában, Texasban, Floridában és Tennessee-ben.

Az amerikai Forbes összeállítása szerint a 2 milliárd felhasználóval büszkélkedő közösségi alkalmazás – amelynek tulajdonosát, a kínai ByteDance techvállalatot 2020 májusában 100 milliárd dollárra értékelték az elemzők – jelenleg 1400 főt foglalkoztat az Egyesült Államokban.

A New York Times úgy értesült, hogy a TikTok kötelékében 35 washingtoni lobbista is tevékenykedik, akik közül többen is jó kapcsolatokat ápolnak Donald Trump, amerikai elnök belső köreivel.



TikTok Fotó: Da qing/Imaginechina

A mobilos applikáció ügyében egyébként már az Európai Adatvédelmi Testület is vizsgálatot indított, az alkalmazás tiltását (közel 60 más kínai mobilappal együtt) elsőként pedig az addig a legtöbb TikTok-felhasználót adó India rendelte el június végén, nemzetbiztonsági érdekekre hivatkozva, miután a két ország határán fegyveres konfliktussá fajultak a területi feszültségek.



