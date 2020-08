Oroszország októberben beveti a koronavírus-vakcináit, de a WHO szerint ez nem jó ötlet

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

Oroszország egészségügy-minisztere, Mihail Murasko a hétvégén bejelentette, hogy az országban októberben megkezdődik a tömeges és ingyenes oltás a koronavírus ellen. A miniszter szerint a moszkvai Gamaleja Intézet által fejlesztett vakcina klinikai vizsgálatai befejeződtek, és az állítólagos eredmények szerint minden alanynál sikerült immunválaszt kiváltani, mellékhatások és egyéb problémák nélkül.

Hétfőn azonban az orosz állami befektetési alap (RDIF) közléséből kiderült, hogy a klinikai vizsgálatoknak még csak a korai fázisában járnak az oroszok, és a sokkal nagyobb csoporton végzett, a szer hatékonyságát bizonyító harmadik szakasz még csak most kezdődik.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nyilvántartása szerint jelenleg 26 vakcinajelölt áll klinikai vizsgálatok alatt világszerte, de a Gamalejában fejlesztett oltóanyag még csak a korai fázisban tart a lista szerint, és egyetlen orosz vakcinajelölt sem szerepel a második vagy harmadik fázisban tartó vizsgálatok között.

Mihail Murasko (középen) Fotó: Maksim Blinov/Sputnik via AFP

A COVID-19 világjárvány által a negyedik legjobban sújtott állam egészségügy-minisztere mindenesetre azt mondta a RIA Novosztyi hírügynökségnek, hogy jelenleg már az engedélyeztetésnél tart a folyamat, amit minél hamarabb le kell tudni, hogy bevethető legyen a vakcina. Elsőként az orvosok és a tanárok kapnának az oltásból, majd októberben országszerte ingyenesen hozzáférhetővé tennék. A tervek szerint 2021-től havonta több millió dózist gyártanának a szerből, így Oroszország lehetne az első, amely nemzetközileg is elérhetővé tenne koronavírus-vakcinát.

Az orosz vakcinával szemben számos nemzetközi szakértő kételyeit fejezte ki. Az amerikai járványguru, Anthony Fauci még pénteken mondta a Kongresszus előtt, hogy reméli, „a kínaiak és az oroszok valóban tesztelik a védőoltásokat, mielőtt mindenki számára elérhetővé teszik.” Szombaton a Telegraph írta meg, hogy a brit kormány valószínűleg nem rendel vakcinákat Oroszországtól, mert azok hatékonyságáról és biztonságosságáról semmilyen tudományos adatot nem közöltek eddig.

Egy klinikai tesztre jelentkező alany előzetes vizsgálaton esik át Fotó: Sputnik via AFP

A WHO kedden felszólította Oroszországot, hogy a nemzetközi szabályok szerint folytassák a vakcinák fejlesztését és tesztelését, és megjegyezte, hogy nem szerencsés pozitív részeredmények alapján egyből hatékony vakcinát kiáltani. A WHO azt is jelezte, hogy kapcsolatban állnak az orosz egészségügyi szervekkel, és csak akkor javasolnák a vakcina nemzetközi forgalmazását, ha Oroszország hajlandó kiadni a klinikai vizsgálatok hiteles tudományos eredményeit.

Legutóbb egyébként talán akkor lehetett hallani az orosz vakcinafejlesztésről, amikor amerikai, brit és kanadai hatóságok azzal vádolták meg az orosz titkosszolgálatokat, hogy megpróbálták feltörni a nyugati laboratóriumok rendszereit, és ellopni az oltóanyagokkal kapcsolatos információkat. Oroszország és a hasonlókkal meggyanúsított Kína is visszautasította a vádakat.

