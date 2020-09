Halaszthatatlan a mélytengeri koralloázisok védelme

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

Több mint félmillió nyílt tengeri élőhely elemzésével 116, eddig ismeretlen mélytengeri koralloázist azonosított egy amerikai kutatócsoport, amelynek tagjai a a különleges ökoszisztémák mielőbbi nemzetközi védelmét sürgeti – adott hírt a felfedezésről a Science.

Az amerikai kutatók a Frontiers in Marine Science óceanográfiai folyóiratban megjelent tanulmányukban számoltak be arról, hogy a javarészt a kőkorallok (Scleractinia) rendjébe sorolt virágállatok által alkotott zátonyok a felszín alatt 200-1200 méterre tenyésznek az óceánfenéken, de nem ritka a 2 kilométeres mélységben élő telep sem.

A kutatók szerint ezek az eddig alig ismert koralloázisok az óceáni biodiverzitás leggazdagabb, de egyben legsérülékenyebb területei. Ráadásul semmiféle jogi védelem alatt nem állnak, így a mélytengeri bányászattól a halászaton át a távközlési infrastruktúráig az összes létező emberi tevékenység veszélyezteti a fennmaradásukat.

A Trachyphyllia geoffroyi nevű kőkorall Fotó: Wikipédia

A tanulmány szerzői tagjai annak a nemzetközi kutatócsoportnak is, amely az ENSZ égisze alatt 2017-ben életre hívta azt a kormányközi testületet, amely a nemzeti joghatóságon kívül eső tengeri területek biológiai sokféleségének védelmével foglalkozik. A BBNJ (Intergovermental Conference of Marine Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction) célja, hogy mielőbb globális oltalom alá vonja ezeket a gazdag ökoszisztémákat.

