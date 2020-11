Kötelező COVID-oltás előírásán gondolkoznak a munkáltatók az USA-ban

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

Az amerikai munkavédelmi szabályozás lehetőséget ad rá, hogy a munkáltatók előírják az influenzaoltást alkalmazottjaik számára, ugyanakkor a szövetségi antidiszkriminációs törvénynek megfelelően a dolgozók egészségügyi vagy vallási okokra hivatkozva megtagadhatják ezt a kötelezettséget. Az okokat annak rendje és módja szerint kivizsgálják, majd döntenek, hogy méltányolható-e az alkalmazott kérése, ez a folyamat azonban hónapokat emészthet fel.

Az NPR riportja szerint most, hogy újabb hírek szerint 90-95 százalékban hatásos vakcinák készülnek a nagy gyógyszergyárak bábáskodásával, számos amerikai munkáltató azt mérlegeli, előírhatja-e alkalmazottainak az oltást.

Megszólaltattak két vendéglőst, akik közül az egyik akkor sem nyitott ki újra, amikor alábbhagyott a járvány, és megtehette volna, mert nem tartotta biztonságosnak. Ehelyett úgy döntött, hogy ha elkészül a hitelt érdemlően biztonságos koronavírus elleni vakcina, kötelezően előírja azt az alkalmazottainak, és az után nyit csak ki. Egy hasonlóan gondolkodó másik vállalkozó, a Washington állambeli Cafe Juanita tulajdonosa azzal érvelt e mellett, hogy vigyáznia kell a munkatársaira, mert ők viszik az üzletét.

Nem kötelező, de a cégek felajánlják

A George Washington Egyetem egészségügyi szabályozással foglakkozó intézetének ügyvezetője, Y. Tony Yang szerint nem jó ötlet a munkahelyeken kötelezően előírni az oltást, mivel ez nagy ellenreakciót válthat ki, és valószínűleg alkalmazottak tömegei adnának be kérelmet, hogy elkerülhessék a párhuzamos médiauniverzumok bugyraiban közellenségnek kikiáltott vakcinát. A Gallup felmérése szerint jelenleg az amerikaiak 42 százaléka gondolja úgy, hogy nem fogja beadatni magának a COVID-19 elleni oltást, bár ez a felmérés még a Moderna és a Pfizer vakcináiról szóló jó hírek előtt készült. Egy másik, reprezentatív kutatás szerint ugyanez az arány a magyaroknál 47 százalék.

A várható ellenkezés mellett a munkaadók is tudnak mire hivatkozni, ha érvelni kell: a dél-dakotai Smithfield Foods nevű sertéshús-feldolgozó vállalatnál például mindjárt a járvány kezdetén csaknem 1300 dolgozó fertőződött meg a vírussal, meg is büntették érte a céget, bár nem túl nagy összegű bírsággal. Ez a cég mégsem tervezi, hogy szigorúan előírná a kötelező oltást, bár arra adott be kérvényt, hogy mint élelmiszert előállító mezőgazdasági dolgozók, alkalmazottai az elsők között férhessenek hozzá a vakcinához. A Smithfield azt tervezi, hogy a cég telephelyén ajánl fel oltást a munkásoknak, amint lehet.

Egy másik élelmiszer-ipari vállalat, a Bellisio Foods szintén tervez céges oltást, de egyelőre nem kötelezné erre az alkalmazottakat. Igaz, a HR-vezető szerint korábban azt sem gondolták, hogy majd a lázukat fogják mérni reggelente, és ebben az esetben is megváltozhat az álláspontjuk.

A munkáltató mindenképp veszít

A 300 ezer tagot képviselő amerikai HR-menedzserek egyesületének elnöke viszont arra számít, hogy sok munkáltató bevezeti a kötelező koronavírus-vakcinát, ugyanis kötelességük mentesíteni a munkahelyet az ismert egészségügyi kockázatoktól, a COVID-19 pedig úgy tűnik, hogy minden másnál kockázatosabb a munkavállalók egészségére – mondta John Taylor Jr.

Taylor szerint a céges oltásdömping jogi problémákat vethet fel, és jó lenne, ha a kongresszusi és állami törvényalkotók már most gondoskodnának az alkalmazottak védelméről. Mint mondta, a munkáltató ebben a helyzetben mindenképp veszít: ha kötelezővé teszik az oltást, és valakinél kellemetlen mellékhatás jelentkezik, a vállalat nehéz helyzetbe kerülhet, még ha beleegyező nyilatkozatot íratott is alá a munkavállalóval. Azok a cégek sem járnak jól, amelyek nem írják elő az oltást, mert ezen az alapon perelhetők, ha valaki mégis elkapja a vírust a munkahelyén.

A Cafe Juanita korábban 28 alkalmazottal működött, ma már csak öten dolgoznak ott, mióta elviteles hely lett az étteremből. Így is szigorú munkavédelmi rendet tartanak fenn, például ha az alkalmazottak társasággal utaznak el, csak negatív teszt után térhetnek vissza dolgozni, de tünetek jelentkezése esetén is muszáj teszteltetniük magukat. A tulajdonos, mint mondta, hisz a szabadságjogokban, de vannak olyan kollégái, akik a szüleikkel vagy a cukorbeteg férjükkel élnek együtt.

A houstoni Baylor Orvosi Egyetemen összesen mintegy 14 ezer alkalmazottnak és diáknak írják elő az évi kötelező influenza oltást, közülük mintegy 10 százalék kér mentességet, többnyire egészségügyi okból. A kötelezettség nemcsak az orvosokra, nővérekre és a diákokra, hanem az irodai munkatársakra is vonatkozik – mondta James McDeaveitt dékán, aki szerint ez a helyes eljárás. Aki pedig mentesül az oltás alól, annak maszkot kell hordania a munkahelyén.

A Baylor a koronavírus elleni vakcinát is kötelezővé teszi, de csak akkor, ha már elegendő oltóanyagot tud szerezni minden érintettnek, illetve ha az amerikai Élelmiszer-biztonsági és Gyógyszerészeti Hatóság mellett a Baylor saját szakértői is biztonságosnak találják.

