Egy új kínai kontaktkutatás szerint a leginkább fertőző időszak a tünetek megjelenése előtti szakasz

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

A Virológia Pécs Facebook-oldal ismerteti azt a Science-ben megjelent kínai tanulmányt, amely szerint több mint ezer fertőzött és 15 600 kontaktszemély kapcsolatrendszerének részletes elemzése szerint

a fertőzési esély átlagosan a háztartásokban 7,2 százalék,

háztartáson túli családi kontaktoknál 1,7 százalék,

szociális/baráti kapcsolatok esetében 0,9 százalék,

míg a közösségi/utcai kontaktok esetében 0,4 százalék.

A pécsi kutatók szerint ezek az adatok is alátámasztják, hogy a zárt helyeken, hosszabb időn át történő érintkezés a leginkább kockázatos.

A kínai kutatásból az is kiderül, hogy az elsődleges fertőző egyén fertőzése a kontaktokon átlagosan 5,3 nap után jelentkezett – 2,7 és 8,3 nap között.

Továbbá az is, hogy a fertőzési események 63 százaléka a tünetek megjelenése előtt zajlott le. Az is egyértelmű, hogy a leginkább fertőző időszak a tünetek megjelenése előtti és a tünetek megjelenésének ideje.

Bizonyított az is, hogy a SARS-CoV-2 vírus átadása a közelség, zárt helyek és a szociális interakciók növekedésének számának összefüggésében nő. A kutatók leírták, hogy a közösségi terjedést korlátozó intézkedések leginkább a háztartásokba helyezték át a járvány terjedését.

A vizsgálatból kiderül, hogy az elsődleges fertőzöttek 15 százaléka adta tovább a fertőzést a kontaktok 80 százalékának – a maradék 20 százaléka máshonnan kapta el. Ez továbbra is alátámasztja, hogy nagyjából az emberek egy ötöde adja tovább a vírust közösségi szinten vizsgálva.

Mindebből az következik, hogy a járvány terjedését tehát továbbra is a zárt terek, sűrű szociális interakciók és nagyobb létszámú összejövetelek mozgatják leginkább. „Nagyon fontos az ünnepek közeledtével, hogy értsük a legfőbb szabályokat – maszkviselés, távolságtartás, kézmosás, közösség kerülése” – írja a Virológia Pécs.



Korábbi kapcsolódó cikkeink: