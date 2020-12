Milyen mellékhatásai vannak a nyugati vakcináknak? És az orosznak?

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Nagy-Britanniában kedden megkezdődött az első koronavírus-vakcinák beadása, kevesebb mint egy évvel a világjárvány kitörése után. Az amerikai gyógyszerfelügyeleti hatóság (FDA) várhatóan ezen a héten adja meg a rendkívüli engedélyt az amerikai Pfizer és a német BioNTech közös vakcinájának, majd a szintén amerikai Moderna oltóanyaga lehet a következő a sorban, így jövő héten az USA-ban is kezdődhet a tömeges oltás. Magyarországon elkezdődött a vakcinaregisztráció, de egyelőre homályos, hogy lehet-e majd választani a nagy nyugati vakcinák, valamint az orosz és a kínai oltás közül.

Bár az egyes vakcinák hatékonysága változó, a biztonságosságukról ugyanazt állítják a fejlesztők: komoly mellékhatásuk nincs, legfeljebb a koronavírus-fertőzés enyhe tüneteit (gyengeség, fejfájás, hidegrázás) válthatják ki, mint minden védőoltás. De most már nem kell kizárólag a gyártók szavára alapozni, hiszen egyre több tapasztalati beszámoló kerül elő az oltásokról.

Egy nap kellemetlenség, aztán élheted az életed

A 68 éves amerikai Bonnie Blue a chicagói Illinois-i Egyetemen vett részt a Moderna vakcinájának klinikai vizsgálatán, és kedden J.B. Pritzker kormányzó szokásos napi koronavírus-tájékoztatóján számolt be tapasztalatairól. Állítása szerint nagy kockázatot vállalt az oltással, mivel asztmás, többször volt már lélegeztetőgépen, és nincs a legjobb fizikai állapotban, ezért a családja és barátai nem is nézték jó szemmel, hogy jelentkezett a tesztre.

„Jól vagyok. Nem volt semmilyen szörnyű mellékhatás. Egy kicsit fáradt vagy utána, egy kicsit fáj a fejed, de ezek elmúlnak, és aztán élheted az életed” – mondta Blue.

A San Franciscó-i Kaliforniai Egyetem fertőző betegségekkel foglalkozó specialistája, Peter Chin-Hong szerint a Pfizer és a Moderna klinikai tesztjein részt vett 75 ezer ember 25–50 százaléka számolt be valamilyen mellékhatásról, de csak 15 százalékuknál tartott egy napnál tovább, míg elmúltak a tünetek. „Ez csak azt jelenti, hogy az immunrendszer próbál aktiválódni, mivel ismeretlen dologgal találkozik. Ebben a vakcinában nincs vírus, teljesen fertőzésmentes” – mondta a szakértő.

Egy detroiti nő a Moderna vakcinájából kap egy dózissal Fotó: -/AFP

A Bostonban élő, 24 éves Yasir Batalvi a CNBC-nek mesélt a Moderna klinikai vizsgálatáról, amelyre egy 22 oldalas hozzájáruló nyilatkozat aláírása után lehetett jelentkezni. Az első dózist október közepén kapta meg, és nagyjából olyan volt, mint egy influenzaoltás: egy kis kényelmetlen fájdalom az érintett karban, ami másnapra el is múlt. A három héttel később beadott második adag már teljesen hatással bírt.

„Az injekció után ugyanolyan mellékhatásokat tapasztaltam, mint az első dózisnál: izomfájdalmat és zsibbadást a karomban, csak egy kicsit erősebben” – mondta Batalvi. Estére azonban enyhe láz és hidegrázás is jelentkezett nála, és nehezen tudott aludni, de másnap reggel a kutatást végző orvosok telefonon biztosították arról, hogy ez normális reakció, délutánra pedig már semmi baja nem volt.

A Moderna-vakcina második dózisát követően az alanyok

9,7 százaléka számolt be fáradtságról,

8,9 százaléka izomfájdalomról,

5,2 százaléka ízületi fájdalomról,

4,5 százaléka fejfájásról,

4,1 százaléka pedig az oltás helyén jelentkező fájdalomról.

Az allergiások legyenek még körültekintőbbek

A CNBC-nek több olyan beoltott személy is nyilatkozott, akik a Pfizer-BioNTech vakcinájából kaptak a nyári, ősz eleji kísérletezés során. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy az alanyok túlnyomó többségénél csak a szokásos, enyhe mellékhatások jelentkeztek az oltás után, de elvétve akadtak komolyabb esetek is – az egyik páciens például arról számolt be, hogy a második dózis beadása utáni reggelen olyan hidegrázással ébredt, hogy a vacogás miatt egy foga is eltört.

Többen azt állították, hogy szinte meglepődtek az egy nap alatt elmúló, enyhe mellékhatásokon, mivel az oltás előtt mindenkinek felsorolták a teljesen valószínű lehetséges mellékhatásokat: fáradtság, hidegrázás, étvágytalanság, izomfájdalom, izzadás. Az FDA a klinikai vizsgálat eredményeinek kiértékelése után már jelezte is, hogy nincs biztonsági akadálya a Pfizer-vakcina engedélyezésének.

Fiona Churchill, az edingburgh-i Western General Hospital főnővére kapja meg a Pfizer/BioNTech covid-vakcináját 2020. december 8-án. Fotó: ANDREW MILLIGAN/AFP

A brit szabályozó hatóságok szerdán jelezték, hogy a Pfizer és a BioNTech vakcináját nem ajánlják olyanoknak, akiknek valaha volt már súlyos allergiás reakciójuk élelmiszerre, gyógyszerre vagy más védőoltásra. Az oltások első napján ugyanis a brit közegészségügyi szerv, az NHS két dolgozójánál is komoly allergiás reakciót váltott ki a vakcina – az anafilaxiás jellegű reakció jellemzően bőrpírrel, légzési nehézséggel és vérnyomáscsökkenéssel járhat.

A Pfizer-BioNTech vakcinájának második dózisa után a Modernáénál jóval kevesebben, 2 százaléknyian tapasztaltak fejfájást, és csak az alanyok 3,8 százalékánál jelentkezett fáradtság.

Oxford és Moszkva egyelőre titkolózik

Az AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem közös vakcinájának hatékonyságáról és biztonságosságáról szóló tanulmány a szokásos mellékhatásokat említi, de nem írja le, hogy az alanyok hány százalékánál jelentkeztek azok. A több mint 12 ezer beoltott közül kettőnél jegyeztek fel olyan esetet, amelyről megállapították, hogy az oltóanyag váltotta ki: egy embernél két héttel az oltás után gerincvelő-gyulladás lépett fel, egy másik pedig 40 fok fölötti lázról számolt be.

Szergej Szatanovszkij, a Deutsche Welle oroszországi tudósítója önként jelentkezett a Szputnyik V nevű orosz vakcina tesztelésére – az oltást épp abban a moszkvai kórházban kapta meg, amelynek főorvosa a tévében is sokat szereplő Alekszandr Mjasznyikov, aki februárban kijelentette, hogy pontosan 0,0 százalék esélye van arra, hogy Oroszországban is megjelenjen a koronavírus.

Egy szimferopoli egészségügyi dolgozó épp a második adag Szputnyik-oltást kapja meg Fotó: Konstantin Mihalchevskiy/Sputnik via AFP

Az oltás előtt elmondták neki, hogy aranyhörcsögökön és tengerimalacokon már bizonyították a vakcina hatékonyságát és biztonságosságát is, de emberi teszteken egyelőre csak a biztonságosságot sikerült megerősíteni. Az orosz vakcina tesztelésében összesen 40 ezren vesznek részt, közülük 30 ezernek adnak a Szputnyikból, míg tízezren placebót kapnak, és itt is három hét választja el a két dózis beadását.

Szatanovszkij szerint az oltás nem fájt, de estére elkezdett fájni a feje, a hidegrázás mellé pedig egy kis szédülés is társult, és 38,6 fokig felment a testhőmérséklete. Másnapra a láz hőemelkedéssé enyhült, harmadnapra pedig már teljesen elmúltak a mellékhatások. Az orosz vakcináról tehát legalább már azt lehet feltételezni, hogy biztonságos – arra vonatkozóan, hogy a COVID-19 megelőzésében hatásos is lenne, egyelőre nincs megbízható információnk.

