Brazília egymilliárd dollárt kér az őserdő megmentésére

Külföldről vár segítséget az amazóniai esőerdők megmentésére Ricardo Salles brazil környezetvédelmi miniszter. Salles egy interjúban elmondta, hogy ha összejönne egymilliárd dollár, azzal már tudnának kezdeni valamit: számításai szerint ez a pénz elegendő lenne arra, hogy egy év alatt 30-40 százalékkal is visszaszorítsák az illegális erdőirtásokat.

Brazíliát sokan kritizálják az esőerdőkkel való bánásmód miatt, a vádak szerint pedig az ország elnöke, Jair Bolsonaro nem valami lelkes, ha természetvédelemről van szó. Az elnök korábban maga is elismerte, hogy ő inkább az esőerdő erőforrásainak kiaknázásában hisz, mint az erdők megóvásában, bár tény, hogy a gyújtogatások megelőzésére kirendelte a hadsereget, hogy vessenek véget az illegális fakitermelésnek és az erdő felégetésének. A telepesek a felégetett területeken általában pálmaolajat termesztenek.

Bolsonaro elnökségével jelentősen megcsappant a brazil környezetvédelmi minisztérium költségvetése, így az esőerdőket végző minisztériumi szerv, az IBAMA több programját is fel kellett függeszteni. Bolsonaro a csökkentés bejelentésével egy időben, 2019-ben azt is bejelentette, hogy támogatja az eddig védett területeken a kitermelés beindítását. A környezetvédők mellett ez ellen az őslakosok jogait védő szervezetek, illetve az ő érdekképviseleteik is tiltakoznak.

Amerikától és Norvégiától kértek segítséget

A brazil törvények értelmében mindaddig nem lehet nekiesni az erdőnek, míg bizonyítható, hogy őslakosok élnek ott. Miután a brazil földek 13 százaléka őslakos kézben van, irtózatos pénzekről van szó, a fakitermelők pedig gyakran a gyilkosságtól sem riadnak vissza, ha meg akarnak szerezni egy területet, a jogvédők szerint pedig szabályos népirtás folyik a törzsek ellen.

A források megvonásával mindenesetre nehezebb lett az erdők megóvása is: az IBAMA jóval kevesebb bírságot tudott kiszabni, mint korábban, és jóval kevesebb munkatárssal tudta végezni a munkáját. Salles szerint ha megkapnák a pénzt, maradnának a Bolsonaro által kivezényelt katonák, mert olcsóbb a napidíjuk, mint az IBAMA teljes munkaidős munkatársainak.

A miniszter szerint a pénz harmadát az illegális fakitermelés elleni küzdelemre fordítanák, a többit pedig arra, hogy támogatásokkal ösztönözzék azokat, akik eddig hasznot húztak a fairtásból, hogy nézzenek más elfoglaltság után. Salles elmondta, hogy az eddigiekben az Egyesült Államoktól és Norvégiától kért támogatást, arról viszont nem számolt be, hogy mit válaszoltak neki.

