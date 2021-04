Drónnal szállítják a vakcinát Afrikában

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

A vakcinákkal kapcsolatban azon kívül, hogy vannak-e és ki adja be őket, a logisztika jelenti az egyik legnagyobb kihívást, pláne az eleve nehezen megközelíthető helyeken, ezért egy San Franciscói cég a WHO egyenlő vakcinaelosztást támogató szervezetével közösen drónokkal szállítja az oltásokat Ghánában. A Zipline a tervek szerint idén 2,5 millió AstraZeneca vakcinát juttat el az ország nehezen megközelíthető pontjaira.

Nem Ghána az egyetlen, ahol szükség van a drónos szállításra: a cég idén Nigériában, Ruandában és az Egyesült Államokban is beindítja majd a vakcinaszállítást. A Zipline korábban vért, gyógyszereket és védőfelszereléseket szállított, a küldeményeket ejtőernyővel dobták le az 1,8 kilós (négy fontos) teherbírású gépekről.

A cég szerint a közeljövőben az összes elérhető vakcinát biztonságosan tudja majd szállítani, a telephelyeiken ugyanis különleges hűtőberendezéseket helyeznek üzembe, és szállítás közben is garantálni tudják majd az alacsony hőmérsékletet. Ez nagy valószínűséggel azt jelenti, hogy a Pfizer vakcináját is szállítani fogják, ezt azonban sem a Zipline, sem a gyógyszergyártó nem erősítette meg.

Megpakolják a drónt az akkrai kórházban Fotó: RUTH MCDOWALL/AFP

Alan Morgan, az amerikai National Rural Health Association elnöke szerint a vakcinák speciális tárolási és szállítási igényei miatt a vidéki egészségügyi szövetség tagjai korábban attól tartottak, hogy a vidéki lakosok hátrányba kerülhetnek, ezek a fejlemények viszont biztatónak tűnnek. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO igazgatója szerint az, hogy a szegényebb országokba és az elszigetelt helyekre is eljuttassák a vakcinát, a szervezet tagjainak egyszerre erkölcsi kötelessége és jól felfogott érdeke.

Gebrejeszusz szerint „senki sincs biztonságban, míg nincs mindenki biztonságban”, így fontos, hogy a meglévő készleteket igazságosan osszák el az országok között. Ehhez a Covaxban a gazdagabb országok anyagi támogatást is nyújtanak a vakcinavásárláshoz, a szervezet pedig a célba juttatásukra is ad pénzt.

A megmentő drón

Keller Rinaudo, a Zipline vezérigazgatója szerint az ő szolgáltatásuk (és az ehhez hasonlók) jelentik az orvoslás jövőjét: a járvány megmutatta, hogy mekkora igény van a telemedicinára is, ahogyan azt is, hogy a távgyógyászat megfelelő technológiai háttérrel az esetek nagy részében hatékony és működőképes. A decentralizált gyógyászatban a drónok által gyorsan és hatékonyan célba juttatott orvosságok, oltások és védőfelszerelések is békeidőben is jól jönnek, a pandémia idején pedig egyenesen nélkülözhetetlenek.

A drónok egészségügyi felhasználása évek óta egyre népszerűbb: vért, sőt, szerveket is szállítanak velük. 2019-ben Amerikában így juttattak célba egy vesét, amelyet aztán sikeresen be is ültettek a betegbe. Indiában 2020-ban indították el a Világgazdasági Fórum és két indiai kórház együttműködését, a Medicine from the Sky-t, amelyben a kevésbé jól felszerelt kórházakba juttatnának el olyan készítményeket, amelyeket nem tudnának biztonságosan tárolni – többek között olyan koronavírus elleni vakcinákat is, amelyek speciális tárolási körülményeket igényelnek.

