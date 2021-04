Nem károsította a csernobili túlélők gyermekeinek DNS-ét a radioaktív sugárzás

Nem mutatható ki további DNS-károsodás a csernobili atomerőmű felrobbanását átélők gyermekeinél. Egy új tanulmányban először vizsgálták, hogy mi lett azokkal a gyerekekkel, akiknek a szüleit még az ő születésük előtt erős radioaktív sugárzás ért a nukleáris katasztrófa miatt.

A Science folyóiratban publikált tanulmány elsősorban azoknak a gyerekeknek a génkárosodását vizsgálta, akiknek a szülei részt vettek az erőműbaleset utáni takarító- és mentőakcióban. Az 1987 és 2002 között született kísérleti alanyok közös vonása, hogy mindannyian a katasztrófa után fogantak. Az alanyok teljes genomtérképét feltáró kutatók a radioaktív sugárzásnak kitett szülők utódainál nem mutattak ki a sugárzás miatt fellépett genetikai mutációt.

– mondta a BBC-nek Gerry Thomas professzor, az Imperial College London munkatársa, aki évtizedeket töltött a rák biológiájával, illetve a radioaktív sugárzás hatásai miatt kialakuló tumorokkal.

Az új tanulmány vezető szerzője Meredith Yeager professzor volt, aki az marylandi Országos Rákkutató Intézet (NCI) munkatársa. Yeager kutatása elsősorban azoknak a munkásoknak a leszármazottaira koncentrált, akik az atomerőmű-baleset idején katasztrófa-elhárítóként próbálták megtisztítani a terepet a radioaktív szennyeződésektől. Yeager ezenfelül azokat a fiatalokat is megvizsgálta, akiket a baleset után legalább 70 kilométeres távolságba evakuáltak Pripjatyból.

A tanulmány egyik vezető kutatója, dr. Stephen Chanock, aki Yeagerhez hasonlóan az NCI munkatársa, a BBC-nek azt mondta, hogy a kutatók arra törekedtek, hogy összetereljék az egész családot, mert így összevethették az apa, az anya és a gyermek DNS-ét.

A de novo – a DNS-ben megjelenő új mutációk – véletlenszerűen bukkan fel a spermiumban vagy a petesejtben. Hogy ennek milyen következménye lesz az utódra nézve, azt az alanyok géntérképének ismerete nélkül lehetetlen megmondani. Ha a DNS fontos genetikai információkat hordozó szegmense jóvátehetetlenül a sugárzás miatt megsérül, az genetikai rendellenességek kialakulásához vezethet. Ha viszont a sugárzás kevésbé fontos szegmenst érint, az alany jó eséllyel semmit nem fog észrevenni az egészből.

– mondta dr. Chanock a BBC-nek.

Fotó: M. Gluhov / Sputnik / Sputnik via AFP

A tanulmány eredmények alapján kijelenthető – állítják a kutatók –, hogy a szülőt érő radioaktív sugárzásnak semmilyen károsa hatása nincsen a jövőben születő gyermekükre nézve.

„Miután [Hirosimára és Nagaszakira] ledobták az atombombákat, sokakat félelemmel töltött el a gyerekvállalás gondolata. Olyanok is voltak, akikben a fukusimai erőműbaleset után merültek fel hasonló gondolatok; azt hitték, hogy a gyermekükre is hatással lesz az általuk is megtapasztalt radioaktivitás.Szomorú dolgok ezek – de ha meg tudjuk mutatni nekik, hogy semmilyen hatása nincs, remélhetőleg eloszlathatjuk ezeket a félelmeket.”