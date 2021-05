Tartanak az oltástól az amerikai szülők

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Jól halad a vakcináció az Egyesült Államokban, de az oltási hajlandóság alapján a szakértők úgy vélik, hogy nincs túl sok esély a nyájimmunitás elérésére. Egy friss felmérés szerint azok jó része, akik be akarták oltatni magukat, már megkapta legalább az első adagot, azok közül pedig, akik szeretnék megkapni az oltást, de még egy sem jutott nekik, mindössze 9 százalék mondta azt, hogy az első adandó alkalommal beadatná magának a vakcinát.

Ez nem jelenti azt, hogy aki most nem kéri a vakcinát, az oltástagadó vagy oltásszkeptikus lenne, de Mollyann Brodie, a kutatást végző cég vezérigazgatóhelyettese szerint az adatok arra utalnak, hogy valamilyen módon növelni kellene az oltás iránti igényt, és meg kellene győzni a vacillálókat a vakcina beadatásáról, különben egészen biztosan nem lesz meg a nyájimmunitáshoz szükséges átoltottság az országban.

Ez még akkor is elég távoli cél, ha mindent megtesznek érte, és még a bizonytalanok meggyőzésével sem lenne egyszerű elérni. Az új vírusvariánsok túl gyorsan jelennek meg és terjednek el ahhoz, hogy egy hirtelen oltáskampány hatékony legyen, de a hatóságok szerint minél több beoltottra van szükség ahhoz, hogy a vírus veszítsen az erejéből, és idővel egy kezelhető kockázattá szelídüljön. A nyájimmunitáshoz szükséges átoltottság ráadásul egyre jobban kitolódik, mert az újonnan megjelent brit variáns jóval fertőzőbb, mint a korábbi vírus.

A CDC szerint ezért is fontos, hogy minél többen kapják meg az oltást, a hezitálók tábora (legalábbis Amerikában) nem csökkent jelentősen, és miután a napokban várható, hogy a 12 és 15 év közötti gyerekek oltása is megkezdődik, a bizonytalan szülők tábora tovább csökkenti a széles körű átoltottság reményét. A megkérdezett szülők 23 százaléka mondta azt, hogy semmilyen körülmények között nem oltatná be a gyerekét, 18 százalékuk azt, hogy csak abban az esetben kérné a vakcinát, ha azt az iskola előírja. A válaszadók 30 százaléka adatná be habozás nélkül a vakcinát a gyerekének, 26 százalékuk pedig előtte inkább megvárná, hogy mások esetében hogy működik az oltás, és ha nem tapasztal semmi riasztót, a saját gyerekének is kérné.

Apa beadatná, anya inkább nem

A kutatók jelentős eltéréseket találtak az anyák és az apák hozzáállása között: az apák mindössze 11 százaléka utasítja el az oltás gondolatát (februárban, amikor még nem állt küszöbön a gyerekek oltása, ez 14 százalék volt), míg az anyák negyede mondta azt, hogy nagy valószínűséggel nem adatná be a vakcinát a gyermekének.

Bár az esetek többségében a gyerekekre nem olyan veszélyes a koronavírus, mint a felnőttekre, előfordulhatnak súlyos, akár halálos szövődmények is, így James Conway, a Wisconsini Egyetem vakcinakutatója szerint nagyon fontos, hogy őket is beoltsák. Ez a nyájimmunitás szempontjából is döntő jelentőségű (már ha egyáltalán ez elérhető lenne valaha), de még ha nem is jön létre a nyájimmunitás, nagyon fontos lenne, hogy a vírus terjedését ebben a korosztályban is gátolják.

A gyerekek számára kifejlesztett vakcinák fejlesztése jelenleg is zajlik. Beate Kampmann, a London School of Hygiene & Tropical Medicine vakcinakutató központjának igazgatója szerint minden esetben a gyerek hozzájárulása is szükséges ahhoz, hogy részt vegyen a vakcinációs kísérletben. A Pfizer oltóanyagát egyre fiatalabbakhoz is próbálják majd eljuttatni, a gyógyszercég előbb-utóbb öt év alattiaknak is beadható oltást szeretne fejleszteni, ehhez azonban Kampmann szerint fontos, hogy a kutatók meggyőződjenek róla, hogy a kiskori covid-oltás nem csökkenti a többi, szintén gyermekkorban beadandó oltás hatásosságát.

