Tízezrek halálát okozza évente a nagyüzemi állattartás légszennyezése

Megdőlni látszik a friss, egészséges vídéki levegő mítosza: kiderült, hogy a mezőgazdaság légszennyezése évente 15900 amerikai haláláért felelős, ennek oroszlánrészét pedig a nagyüzemi állattartás adja. Egy frissen megjelent kutatás szerint a legnagyobb problémát a nitrogénes műtrágyák és a valódi trágya ammóniakibocsátása okozza.

A vizsgált területek közül Kaliforniában, Pennsylvaniában, Észak-Karolinában és a Középnyugat kukoricatermelő vidékén a legrosszabb a helyzet. Jack Harkema, a Michigani Egyetem toxikológusa szerint ez azt is jelenti, hogy el kell búcsúzni attól a tévképzettől, hogy csak ott szennyezett a levegő, ahol rengeteg az autó, a gyár vagy az ember, de a tanulmány szerzői szerint azért van megoldás.

Julian Marshall, a tanulmány egyik szerzője szerint az egyik módja az emisszió csökkentésének a fogyasztói szokások megváltoztatása lenne: ha többen térnének át vegetariánus, vegán vagy flexitariánus étrendre, a vörös hús iránti kereslet és a környezeti terhelés is csökkenne. Már az is sokat javítana a helyzeten, ha a fogyasztók a vörös húsok helyett inkább szárnyast vásárolnának: a kutatók számításai szerint évente 6300-zal csökkenne az áldozatok száma.

A marhatakarmány a ludas

A legnagyobb problémát nem is maguk a szarvasmarhák okozzák, hanem a takarmányozásuk: Jason Hill, a tanulmány vezető szerzője szerint a vizsgált kukoricaföldeken csak elhanyagolható mértékben termelnek csemegekukoricát, a többiből takarmány vagy bioetanol készül. Hill szerint a legnagyobb gond a jelenlegi mezőgazdasági gyakorlattal az, hogy az ágazathoz köthető légszennyezés stabil, minden egyes évben tízezernél is több emberéletet követel, ezért a fogyasztók mellett az állattartók számára is változtatásokat javasol.

Az egyik ilyen változtatás a műtrágya használatának visszafogása: Ian Faloona, a Kaliforniai Egyetem kutatója szerint ezzel a gazdálkodók is jól járnának, hiszen kevesebb vegyszerre kellene költeniük, és megfelelő eljárással ez is ugyanazt az eredményt hozná, mint a jelenlegi gyakorlat. Hill szerint a trágya befedése, illetve a folyékony műtrágya talajba injektálása is sokat segíthet: ez jobban hasznosul és kevésbé szennyezi a légkört, mint a hagyományos műtrágyázás.

Egy amerikai mezőgazdasági egyesület, az American Farm Bureau Federation nem ért egyet a kutatás eredményeivel: közleményükben azt hangsúlyozták, hogy Hill és társai hiányos adatok alapján vontak le következtetéseket, az ok és az okozat közötti összefüggés pedig nem meggyőző. Az egyesület szóvivője szerint a farmok már így is egyre környezetbarátabb módon működnek, és egyre kevesebb terhet jelentenek a bolygó számára, Hill szerint azonban az összes felhasznált adatuk hiteles, és az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal (EPA) és a mezőgazdasági minisztérium adatbázisaiból származik.

