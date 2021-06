Az orrtúró jósok alkonya

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Csaknem egymilliárd felhasználó tevékenységének vizsgálata után új szabályokat hirdetett ki a népszerű streamingszolgáltató, a WeChat. A TenCent Holdings birtokában lévő WeChat példátlanul népszerű Kínában, üzenetküldésre, csevegésre, pizzarendelésre és élő streamingre is használják, de úgy néz ki, helytelenül, ezért volt szükség annak a hetven szabálysértésnek a részletes ismertetésére, amelyet a cég biztonsági részlegének cenzorai szerint a felhasználók gyakran elkövetnek.

Ebben tulajdonképpen csak az a meglepő, hogy eddig még nem szabályozták, hogy hogyan és mit streamelhetnek a felhasználók, a dolgok betiltásának ugyanis komoly hagyománya van az országban. Kínából nem érhető el a Gmail és a Google, a Facebook helyett a WeChat, a Twitter helyett pedig a Weibót használhatják az emberek, ennek pedig a legnagyobb előnye az, hogy így mindenki tökéletesen nyomon követhető. A cenzúra még arra is kiterjed, hogy a játékosok miről chatelnek egymással, Taiwant például szóba hozni is tilos, de a programokban nem szerepelhetnek drogosok, erőszak, csontvázak és lengén öltözött nők sem.

Csak semmi illetlenkedés!

A WeChat új irányelvei nagyjából hasonló vonalon mozognak, bár a csontvázakra éppen nem térnek ki: mostantól tilos alsóneműben vagy bikiniben tartalomszolgáltatni, valamint nem szabad „illetlen testtájakra” zoomolni sem. Tilos bármilyen vulgáris tartalom közvetítése is, ide tartozik a szexuális jellegű szájnyalogatás is, illetve a nők többé nem közvetíthetnek fürdőlepedőbe vagy ágyneműbe burkolózva.

Nem szabad továbbá élő adásban orrot túrni, és az ember többé nem streamelheti azt sem, hogy alsóneműt húz a fejére. Fenekelni is tilos. A kiskorúak védelmére hivatkozva mostantól nem lehet bárokból, night clubokból és lábmasszázs-szalonokból streamelni. Nem túl meglepő módon a politikailag érzékeny témák is tiltottak, valamint a szerencsejátékok népszerűsítése sem megengedett.

A WeChat cenzúrája nagyjából megfelelnek az országban meghozott többi tiltás irányvonalának, így nem maradhattak ki a metafizikai jellegű tilalmak sem: Kínában betiltották a reinkarnációt és az időutazást is, ennek megfelelően már nem is meglepő, hogy élő adásban jövendőt mondani is tilos (ez a jósokat mondjuk aligha lepi meg). Egy tavaly májusban közreadott elemzésből úgy tűnik, hogy a WeChat ugyanúgy megfigyeli a Kínán kívülről regisztrált felhasználókat, mint az országon belülieket, a beszélgetéseikből és üzeneteikből pedig tovább tökéletesíti a cenzúra rendszerét – ennek meg is lett az eredménye: a hatalom úgy lecsapott az orrtúró jósokra, hogy azt holtuk napjáig megemlegetik.

