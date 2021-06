Védettségi, vakcinaútlevél, oltási igazolás: melyikkel hogyan utazhatunk külföldre?

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Mióta egészen barátságos arcát mutatja az időjárás, több mint ötmillióan vannak beoltva és a koronavírus harmadik hulláma is ellaposodott, egyre többeknek fordul meg a fejében, hogy elkezdjék tervezni a külföldi nyaralást.

Bár az oltások miatt járványügyi szempontból elsőre a tavalyi nyárhoz képest biztonságosabbnak tűnik a helyzet, az EU és az egyes országok szabályozása, a légitársaságok, az egyes szállodák vagy más szolgáltatók saját hatáskörben bevezetett intézkedései miatt érdemes a szokásosnál körültekintőbben megtervezni a külföldi utakat. Egyes országokba, például az Egyesült Államokba, Finnországba, Norvégiába vagy Oroszországba a járványveszély miatt még egyáltalán nem lehet turisztikai célokkal beutazni, miközben például Mexikó tárt karokkal várja az utazókat – olyannyira, hogy oda se oltás, se védettségi igazolvány, se koronavírusteszt, se regisztráció nem szükséges. Mivel azonban nem minden ország bánik ennyire lazán az utazókkal, az alábbiakban összeszedtük, melyik európai ország milyen feltételekkel engedélyezi a magyar turisták látogatását.

Nyaralás tesztüzemmódban

A külügyminisztérium Konzuli Szolgálatának információi alapján elég vegyes a kép arról, hogy melyik ország engedélyezi egyáltalán a beutazást és ezt hogyan tehetjük meg, sőt a helyzet az EU digitális zöldigazolványának vagy vakcinaútlevelének július elsejével történő bevezetésével egy ideig még tovább bonyolódik majd. Az EU és az Európai Gazdasági Térség területén az egy oltással beoltottak aránya még csak 51,4 százalék, valószínűleg ez és a készülődő uniós vakcinaútlevél az oka annak, hogy egyelőre a legtöbb ország egy vagy két negatív PCR-teszt vagy antigén gyorsteszt bemutatásával engedi be az utazókat, ami az országok által meghatározott oltástípusokkal egyre több helyen kiváltható, az egyes szabályozások között azonban óriási eltérések vannak.



A delta (leánykori nevén indiai) variáns térhódítása miatt Nagy-Britanniában például Anglia, Skócia vagy Wales már beutazás előtt egy negatív PCR-tesztet kér, vagyis sem repülőre, sem más közlekedési eszközre nem szállhat fel senki negatív teszteredmény nélkül, de a megérkezést követő, 10 napos, kötelező karantén idején még további két tesztet kérnek a turistáktól, ezeket a kötelezettségeket pedig semmilyen oltással nem lehet kiváltani.



Ehhez képest Belgiumban május 31-től megszűnt az eddig a magyarokra vonatkozó, automatikus negatív PCR-teszt kötelezettség, csak regisztrálni kell az utazóknak, viszont a megadott adatok alapján a hatóságok a továbbiakban elrendelhetik a karantént vagy a tesztelési kötelezettséget. Rossz hír az oltottaknak, hogy a magyar oltási vagy védettségi igazolások birtokosai nem részesülnek előnyben sem a karantén, sem a tesztelés szempontjából.

Mire jó a védettségi igazolvány?

Az eddigi információk szerint a környező országok közül Csehország, Horvátország, Szlovénia és Szerbia fogadja el a magyar oltási igazolványt, és ez a sor legutóbb Szlovákiával bővült. Ezen felül Mongólia, Grúzia, Bahrein, Moldova, Törökország, Észak-Macedónia, Koszovó, Bulgária, Marokkó és Albánia jelenthet az oltottaknak adminisztratív szempontból könnyebben abszolválható úticélt – bár egyik sem tartozik a magyarok kedvelt nyári üdülési céljai közé.



A KSH 2019-es helyzetképe szerint a magyarok – a szomszédos országok mellett – leginkább Németország, Olaszország, Csehország és Görögország felé veszik az irányt. Ezeket az üdülési, kirándulási vagy rokonlátogatási célpontokat tekintve azonban egyelőre elég vegyes, hova milyen feltételekkel utazhatunk.

Miközben Görögország mindegyik Magyarországon alkalmazott vakcinát és az azokról szóló igazolásokat is elfogadja, Ausztriával nem hoztak eredményeket a május végi kétoldalú tárgyalások, nem fogadja el automatikusan a magyar védettségi igazolványt. A beutazáshoz az osztrákok egy német vagy angol nyelven kiállított, saját igazolást kérnek arról, ha valaki hat hónapon belül átesett a COVID-19 fertőzésen vagy valamelyik, az Európai Gyógyszerügynökség vagy a WHO által elfogadott vakcinával oltották - vagyis a Magyarországon alkalmazott vakcinák közül egyedül a Szputnyik nem került bele a szórásba. Ezt az igazolást elméletileg az oltóorvosnak kellene aláírnia, viszont információink szerint háziorvosok is megteszik. Azt is érdemes azonban figyelembe venni, hogy Ausztrián belül a szolgáltatók nagy része a Sinopharm vakcinát nem fogadja el, szóval könnyen megeshet, hogy a határon az igazolással átengedik, ugyanakkor egy adott hotelben egy kínai vakcinával oltott vendég már nem szállhat meg. Ha valakinek egyáltalán nincs oltása, ez 48 órán belüli antigénteszttel vagy 72 órán belüli PCR-teszttel váltható ki.

Még nincs itt a dolce vita

Ausztriához képest Németországba sokkal egyszerűbben juthatnak be a magyar turisták, mivel nemrég megszűnt Magyarország rizikóterületként való fertőzöttségi besorolása. Ez azt jelenti, hogy nem kérnek tesztet, oltási igazolást és nincsen semmilyen karanténkötelezettség – kivéve, ha valaki légi úton közelít. Ekkor már ugyanis az EMA által elfogadott oltásokról szóló igazolás kell, vagy egy igazolás arról, hogy valaki átesett a fertőzésen, esetleg 48 óránál nem régebbi antigénteszt vagy 72 órán belüli negatív PCR-teszt.



Az olaszok viszont egyelőre semmilyen oltást nem fogadnak el, és egyelőre július 31-ig biztosan csak 48 órán belül levett antigén- vagy PCR-teszttel lehet beutazni. Sőt, május vége óta kötelező a számos európai országban ugyancsak alkalmazott regisztráció, valamint a helyi olasz szabályozásoknak megfelelően a bejelentkezés az adott tartományba. Portugáliában szintén a tesztet preferálják, az oltásokra vonatkozóan pedig egyelőre semmilyen könnyítést nem írtak elő, Spanyolországban viszont elfogadják az Európai Gyógyszerügynökség vagy a WHO által előírt oltásokat, például a Sinopharmot.

Újabb fordulat várható az EU vakcinaútlevelével

A jelenlegi állapotot viszont teljesen felülírja majd az egész EU-ra kiterjedő, július elsején életbe lépő digitális zöldigazolvány. Az ingyenesen járó, digitális vagy papíralapú, QR-kóddal ellátott igazolvány a védett és nem fertőző emberek szabad mozgását teszi majd lehetővé az unión belül. A jelenlegi szabályok szerint azoknak jár majd, akiket az Európai Gyógyszerügynökség által jóváhagyott koronavírus elleni védőoltással oltottak be, akik negatív PCR- vagy antigéntesztet tudnak felmutatni, valamint akik bizonyítani tudják, hogy már átestek a fertőzésen. A kínai és az orosz oltás kapcsán azonban továbbra is a nemzeti szabályozások maradnak mérvadóak, ezekről minden ország saját hatáskörben dönt majd.



A hosszabb távú cél egyértelműen az egységes szabályozás lenne, és a tagállamok önkéntes alapon már június elsejétől megkezdhették az EU új rendszerének használatát. Hét ország - Bulgária, Csehország, Dánia, Németország, Görögország, Horvátország és Lengyelország - már meg is kezdte az első igazolványok kiadását. A vakcinaútlevélhez tartozó rendszert további húsz ország kezdte letesztelni, az egyes tagállamoknak viszont egészen augusztus 12-ig lehetőségük van arra, hogy más tanúsítványt használjanak, úgyhogy ezen a nyáron valószínűleg jobban járunk, ha utazás előtt mindenképpen leellenőrizzük a konzuli szolgálat oldalát, a légitársaságok előírásait és az egyes szolgáltatók, például szálláshelyek feltételeit - különben a leégésen és az elhagyott napszemüvegen túl is akadhatnak kellemetlenségeink külföldön.

