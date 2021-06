Csodálatos aranykincset találtak Angliában

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Ritka aranypénzek kerültek elő a földből Norfolkban, Reepham közelében. Az érméket egy fémkereső hobbista találta még 2019-ben, a British Museum szakértői mostanra fejezték be a vizsgálatukat. A pénzekről megállapították, hogy III. Eduárd korából származnak, az egyikük pedig egy különösen ritka félflorinos (vagy leopárd), amelyből ezen kívül mindössze három maradt fenn, ezekből kettőt a British Museumban, egyet pedig az oxfordi Ashmolean Múzeumban őriznek. A másik lelet, egy noble, szintén nem számít gyakori leletnek.

Mindkét pénzérmét félbehajtották, a British Museum és az Amgueddfa Cymru, a walesi nemzeti múzeum kutatói szerint máskülönben jó állapotban vannak, és valószínűleg egy időben kerültek a földbe. A régészek nem tudták megállapítani, hogy vajon elvesztették-e őket, vagy elrejtették, mindenesetre tekintélyes értékről van szó, a tulajdonosuk pedig valószínűleg a társadalom elitjéhez tartozott. A két érme mai árfolyamon 12 ezer fontot, csaknem ötmillió forintnak megfelelő összeget ért.

A félbehajtott érmeritkaság Fotó: British Museum / CC

Pénzügyi reform

III. Eduárd volt az első, aki a normann hódítás után ismét megpróbálta bevezetni az aranypénzt, az ezt megelőző időszakban ugyanis ezüsttel fizettek (előtte III. Henrik próbálkozott meg az aranypenny bevezetésével 1257-ben, de ezt a fizetőeszközt visszavonták). Helen Geake brit régész szerint Eduárd reformja sem aratott átütő sikert, a hétköznapi életben továbbra is az ezüstpénz számított bevettnek.

A most megtalált leopárdot 1344-ben verték, ez volt az első aranypénz, amivel III. Eduárd megpróbálkozott, a mellette talált noble pedig 1352-ből származik. Geake szerint ez az első eset, hogy a két pénzt egy lelőhelyen találták meg, ez ráadásul arra is utal, hogy a leopárd sokkal tovább volt forgalomban, mint eddig hitték, korábban ugyanis úgy gondolták, hogy mindössze néhány hónap után visszahívták. A leopárdot nagyon rövid időn keresztül, 1344 januárja és júliusa között verték, majd hibásnak bélyegezték, mert túl értékesnek bizonyult, ezért vezették be később a noble címletet.

