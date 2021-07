Tiszta-e a levegő? Merj mérni, magyar!

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Magyarországon évente 13 ezer ember korai halálát és közel egymillió ember megbetegedéséért felelős a szennyezett levegő, amiről általában csak a fűtési szezon elején megjelenő sajtóhírekből tudják a legtöbben, hogy mennyire szennyezett, és akkor sem biztos, hogy az ember feltétlenül megbízható adatokhoz jut. Pedig nem lenne nehéz: az Országos Meteorológiai Szolgálat 64 hivatalos, jól felszerelet levegőminőség-mérő állomást üzemeltet az országban, de azt az OMSZ is elismeri, hogy „a fixen telepített állomások mérései kiegészíthetők egyéb mérési adatokkal, modellezéssel is”.

A Levegő Munkacsoport és a MetNet meteorolóiai szervezet ezért ismét arra szólítja fel a levegőrajongó lakosságot, hogy segítsenek abban, hogy a légszennyezettség mértéke hasonlóan széles körben hozzáférhető adat legyen bárki számára, mint az, hogy hány fok van odakint. A méréshez bárki csatlakozhat, akinek van részecskemérője, az így megszerzett adatokat pedig a közösség rendelkezésére bocsáthatja. Az így rögzített értékek magyar és nemzetközi térképekre is felkerülnek.

Citizen science

Minél több ilyen eszközt helyeznek ki, annál pontosabb adatokhoz juthatnak az érdeklődők. A hazai és külföldi szervezetek rendszeresen panaszkodnak arra, hogy az Európai Unió által előírt mérőeszközszámmal nem lehet a légszennyezettségnek való kitettség pontos mérése, ezért lenne szükség a lakosság saját méréseire.

A Levegő Munkacsoport szerint a pontosabb adatok mellett ennek szemléletformáló hatása is van: ha valaki saját maga méri a légszennyezettséget, jobban a magáénak érzi a problémát, ennek megfelelően pedig jobban keresi a megoldásokat is. A szervezet szerint a légszennyezés egyik oka a tájékozatlanság, ha pedig mindenki számára hozzáférhető az információ a levegő minőségéről, talán kevesebb lesz a szennyezés is.

A csatlakozni vágyók többféle szenzort is beszerezhetnek, ezek előnyeiről, hátrányairól, telepítéséről és egyebeiről itt található összefoglaló, aki pedig maga szeretné megépíteni a mérőállomást, az még videót is talál az összeszerelésről ezen a linken.

