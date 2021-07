Csökkennek a fertőzésszámok Nagy-Britanniában

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Javul a járványhelyzet Nagy-Britanniában: a legutóbb közölt adatok szerint 15,4 százalékkal kevesebb új beteget regisztráltak, mint az előző héten, a fertőzöttek száma pedig folyamatosan csökken. Legutóbb februárban fordult elő, hogy öt napon keresztül folyamatosan egyre kevesebb fertőzöttet regisztráljanak.

Paul Hunter, a Kelet-Angliai Egyetem virológusprofesszora szerint a brit járványügy mostani jelentése bizakodásra adhat okot, és úgy tűnik, hogy legalábbis a nyáron további javulás várható – igaz, a mostani jelentésen még nem látszik a múlt hétfői nagy újranyitás hatása, a járványügy ugyanis megcsúszott az adatok feldolgozásával.

Lehetséges, hogy a szórakozóhelyek megnyitása újabb gócpontokat alakít ki: erre utalhat az is, hogy Skóciában akkor kezdtek el csökkenni az esetszámok, amikor a skót csapat kiesett az EB-n. A WHO korábban arra figyelmeztetett, hogy főleg a fiatal férfiak körében emelkedtek meg az esetszámok a közös meccsnézések és kocsmázások miatt, amint ezek elmaradtak, a skót esetek száma is csökkent. Hunter szerint nem valószínű, hogy a nyitásnak azonnali és jól látható negatív hatásai lennének, de ahogy fogalmazott, „erre azért nem merne fogadni”.

Az EB vége óta javul a helyzet

Mark Woolhouse, az Edinburghi Egyetem epidemiológusa szerint a szakemberek sokat vitatkoztak a foci és a skót esetek kapcsolatán, az azóta nyilvánosságra hozott adatok alapján azonban a csökkenés egy hosszabb távú trendnek tűnik, az EB vége óta pedig folyamatosan csökkenek az esetszámok. Woolhouse szerint ennek az is lehet az oka, hogy jó idő van, és az emberek inkább a szabadban találkoznak, így kevésbé terjedhet a fertőzés.

A BBC szerint mostanra a britek 92 százalékában találhatóak antitestek, vagy azért, mert átestek a betegségen, vagy azért, mert már legalább egy oltást megkaptak. Woolhouse szerint azért még nem lehet egészen megnyugodni: még legalább nyolcmillió oltatlan brit felnőtt található az országban, valamint a 18 éven alattiak nagy része sem kapott még vakcinát, így a szakértő szerint elképzelhető, hogy még a nyáron jöhet egy újabb hullám.

Az országban a vírus delta variánsa okozza a legtöbb megbetegedést, amely ellen egy oltás nem sokat véd, kettő viszont már sokat számít, ezért a legtöbb országban, így a briteknél is folytatódik az oltási kampány.

