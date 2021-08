A SARS-CoV-2 negatív hatással van a férfiak termékenységére és merevedési zavarokat is okoz

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Az elmúlt másfél évben több SARS-CoV-2 koronavírus okozta COVID-19 betegségben elhunyt férfi patológiai vizsgálatát végezte el egy kutatócsoport a Miami Egyetem urológiai klinikáján. Az orvosok egyrészt azt firtatták, hogy milyen hatással van a hereszövetekre és ezáltal a hímivarsejtek termelésére a vírusinfekció. Ezzel párhuzamosan pedig azt is vizsgálta, hogy az mRNS vakcinák befolyásolják-e valamilyen módon a férfiak termékenyégét. A kutatás másik fele a fertőzésen átesettek merevedési problémáira fókuszált.

Behatoló vírus

Ranjith Ramasamy, a kutatócsoportot vezető urológus-professzor a Conversation hasábjain számolt be a szakfolyóiratokban (itt és itt) ismertetett eredményeikről.

Mint írja, a közösségi médiában keringő legendákkal ellentétben az Egyesült Államokban használt vakcinák nem okoznak merevedési zavarokat és férfi meddőséget sem, a vírusfertőzésnek viszont potenciálisan messzemenő következményei lehetnek minden korosztályhoz tartozó férfira, beleértve a még családalapítás és gyerekvállalás előtt álló fiatalabb és középkorú férfiakat is.

Emberi hímivarsejtek látványrajza Fotó: SCIEPRO/SCIENCE PHOTO LIBRARY/Science Photo Library

A hat COVID-19 betegségben elhunyt férfi boncolása azt mutatta, hogy a fertőzés a hereszöveteket is érintette, méghozzá úgy, hogy az új koronavírus a hímivarsejtek termelését is negatívan befolyásolta. Egy másik, a betegséget szerencsésen túlélő páciensnél, három hónappal a gyógyulása után a biopsziával kinyert hereszövetben még mindig jelen volt a SARS-CoV-2.

Ezek az eredmények Ramasamy szerint nem teljesen meglepőek. Korábban is ismert volt, hogy egyes vírusok a hereszövetbe is behatolnak, és befolyásolják a spermatermelést, ezáltal a termékenységet. A 2006-os SARS-járványban elhunytak között például több esetben is detektálták a hereszövetek érintettségét, jellemző volt a kiterjedt sejtpusztulás és az extrémen alacsony spermiumszám is. Az is ismert, hogy a mumpsz- és a Zika-vírus is bejuthat a herékbe és gyulladást okozhat. Az ezekkel a vírusokkal fertőzött férfiak akár 20 százalékának is károsodhat a spermatermelése.

Vérellátási gondok

„Két, korábban péniszimplantátumot kapott férfi péniszszövetének elemzése azt is kimutatta, hogy a vírus hét-kilenc hónappal a COVID-19 diagnózisuk után is jelen volt. Mindkét férfinál súlyos merevedési zavarok alakultak ki, valószínűleg azért, mert a fertőzés miatt csökkent a pénisz vérellátása” – írja Ramasamy.

Az urológus-professzor szerint figyelemre méltó, hogy az egyik férfinak csak enyhe COVID-19 tünetei voltak, márpedig ez arra utal, hogy még azoknál is előfordulhat súlyos merevedési zavar a gyógyulás után, akiknél a vírusfertőzés enyhe lefolyású megbetegedést okozott.



Vakcinamítosz

„Az oltástól való ódzkodás egyik oka az a sokak körében elterjedt vélekedés, hogy a COVID-19 oltás befolyásolhatja a férfiak termékenységét. Kutatásaink ennek ellenkezőjét mutatják. Nincs bizonyíték arra, hogy a vakcina károsítja a férfiak reproduktív rendszerét” – írja a professzor. Kutatócsoportja legalábbis 45 férfin végzett vizsgálata során kimutatta, hogy a Pfizer és a Moderna mRNS vakcinák biztonságosnak tűnnek már ami a hímivarsejtek egészséges termelését illeti.

Azt persze Ramasamy is elismeri, hogy a COVID-19 és a férfiak szexuális egészsége közötti összefüggéseket firtató kutatásaik csak az első lépések a témában, hiszen csak jóval nagyobb minták esetében vonhatók le valid következtetések.

