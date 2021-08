Madagaszkáron már sáskát és kaktuszlevelet esznek, hogy túléljék a klímaváltozás okozta éhínséget

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Madagaszkáron már négy éve nem esik megfelelő mennyiségű csapadék, az extrém szárazság miatt pedig tízezrek éheznek, mivel nem jutnak hozzá az alapvető élelmiszerekhez. Az ország déli részén élő, mezőgazdasággal foglalkozó közösségekben már rovarokat vadásznak, hogy biztosítsák a túlélést.

Az ENSZ szerint Madagaszkár lehet az első ország, amely megtapasztalja a klímaváltozás okozta éhínség hatásait. A szervezet becslése szerint 30 ezer olyan madagaszkári polgár van, akinek helyzete jelenleg az élelmiszer-biztonság hiányát mérő skála legmagasabb, 5-ös fokozatába sorolható, és ez a szám hamarosan és jelentősen megemelkedhet, mivel Madagaszkár épp most lép az aratás előtti ínséges időszakba.

„Példátlan a helyzet. Ezek az emberek nem tettek hozzá semmit a klímaváltozás felgyorsításához. Nem égetnek fosszilis tüzelőanyagokat, és mégis ők szenvedik el a klímaváltozás hatásait” – mondta az ENSZ Világélelmezési Programjának munkatársa, Shelley Thakral.

Az ENSZ küldöttjei nemrég a déli Amboasary körzetben jártak, ahol a helyi családok bemutatták, mivel pótolják az elmaradó termést. Egy 4 gyerekes családanya például épp sáskákat gyűjtött: „Megmosom a rovarokat, ahogy csak tudom, de víz is alig van. Ezt esszük a gyerekeimmel minden nap, már nyolc hónapja, mert nincs más élelem, és az eső sem jön, hogy learathassuk, amit elvetettünk.”

A BBC riportjában megszólalt egy másik családos anya is, aki arról számolt be, hogy a férje nemrég belehalt az éhezésbe, ahogy a szomszédja is, így az ő gyerekeit is neki kell nevelni és etetni. „Ma nem tudunk mást enni, csak ezeket a kaktuszleveleket. Mit mondhatnék? Az életünk abból áll, hogy kaktuszleveleket keresünk, nap nap után, hogy túléljünk” – mondta.

ENSZ-ételosztás Amboasary körzetben, 2018-ban Fotó: RIJASOLO/AFP

Mára már a nagyobb dél-madagaszkári városokban sem idegen az utcán élelemért kolduló gyerekek képe, miközben a piacon háromszoros-négyszeres árakon kelnek el az élelmiszerek. „Az emberek elkezdték eladni a földjeiket, hogy egy kis pénzhez jussanak, amiből élelmet tudnak venni” – mondta a BBC-nek Tshina Endor, egy helyi jótékonysági szervezet munkatársa. A termőföldek tulajdonosai sokszor a földeken alszanak, hogy a kétségbeesetten éhezők ne lopják el a termést, már ha éppen van.

Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) friss jelentéséből kiderül, hogy Madagaszkáron az elmúlt években is nőtt a vízhiányos időszakok mértéke, és ez a klímaváltozás előrehaladtával várhatóan csak tovább növekszik.

A Santa Barbara-i Kaliforniai Egyetem klímakutatói szerint a madagaszkári hatóságoknak egy lehetőségük van: hatékonyabbá kell tenni a vízgazdálkodást. Az egyetem kutatója, Chris Funk elmondta: „Van még mit tenni rövid távon. Gyakran előre tudjuk jelezni, ha az átlagosnál több csapadékra lehet számítani, és a gazdák ezt az információt felhasználva növelni tudják a termésüket. Nem vagyunk teljesen eszköztelenek a klímaváltozással szemben.”

