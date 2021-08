Európában is felbukkant a koronavírus minden eddiginél jobban mutálódott változata

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

A SARS-CoV-2 új változatára figyelmeztetnek kutatók: a C.1.2 nevű változatot a Dél-afrikai Köztársaságban azonosították először, azóta további hat országában bukkant fel: az Egyesült Királyságban, Svájcban, Portugáliában, Kínában, Új-Zélandon, a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Mauritiuson.

Az új variáns az eddigi leginkább mutálódott változata a Vuhanban azonosított új koronavírusnak, és bár a sok mutáció nem jelenti, hogy feltétlenül veszélyesebb is ez a vonal, az mindenképp aggasztó, hogy hordozza azokat a mutációkat, amely más variánsokat nagyobb fertőzőképességgel ruházott fel, és alkalmasabbá tette őket az immunvédekezés kijátszására. A kutatók szerint a tüskefehérjéket érintő nyertes mutációk kombinációja, valamint a vírusban előállt egyéb változások a C.1.2 számára is lehetővé tehetik, hogy kicselezze az antitesteket, és ellenálljon az immunrendszer többi fegyverének akár azokban a páciensekben is, akik korábban megfertőződtek az alfa vagy a béta változattal.

A dél-afrikai kutatók preprint tanulmányuk címében aggasztónak nevezik az új változat gyorsan szaporodó mutációit. A kutatócsoport jelenleg azt vizsgálja, hogy az új variáns mennyire semlegesíti az antitesteket a SARS-CoV-2-vel való megfertőződéssel, illetve az oltással szerzett immunitás esetén.

Az új variáns 2021 májusában, a harmadik dél-afrikai járványhullámban tűnt fel először. A C.1 variánsból származik, ami azért meglepő, mert a C.1 változat január óta nem bukkant fel a szekvenált mintákban. A koronavírus új változatainak azonosítása gyakran egybeesik az újabb fertőzési hullámokkal, ahogy ez a delta esetén is megfigyelhető volt.

A kutatók szerint az, hogy a C.1.2 ritkán fordul elő a szekvenált mintákban, nem jelenti azt, hogy ne terjedne dinamikusan, ráadásul a genomszekvenálás alá került mintákban is gyakoribbá vált: májusan a dél-afrikai minták 0,2 százalékában, júniusban 1,6 százalékukban, júliusban 2 százalékukban fordult elő, utánozva a béta és a delta variáns kezdeti terjedési mintáit.

A WHO csillapít, a harvardi epidemiológus riadóztat

A C.1.2-t nem minősítette aggasztó variánsnak az Egészségügyi Világszervezet, a WHO, így nincs is görög betűjele. Ilyen változatnak tekinthető az alfa, a béta, a gamma és a delta, míg az iótta, a kappa és a lambda csak érdeklődésre számot tartó változatnak minősül, miután vannak ugyan veszélyesnek tűnő mutációik, de helyenként okoztak csak tömeges megbetegedéseket.

A WHO egyik COVID-ügyi felelőse, Maria van Kerkhove szerint a szóban forgó C.1.2 variánst is csak kevés fertőzöttben találták meg, egyelőre száz esetben világszerte. A szekvenált mintákban jelenleg egyértelműen a delta a domináns változat, mint az alábbi ábra is mutatja. Ha a dél-afrikai genetikusok által leírt változat terjedni kezd, a WHO értesíti a lakosságot, ígérte.

Eric Feigl-Ding, a Harvard epidemiológusa és egészségügyi közgazdásza azonban arra figyelmeztet, hogy a C.1.2 mutációs rátája 1,7-1,8-szor nagyobb, mint a többi variánsé, genetikailag ez a változat különbözik a leginkább a vuhani változattól, ami szerinte növeli annak a valószínűségét, hogy kevésbé hatnak rá a forgalomban lévő vakcinák.

Feigl-Ding kiemelte a dél-afrikai tanulmányból, hogy az alfa, a béta és a gamma változatok felbukkanásakor is arra figyeltek fel a tudósok, hogy a SARS-CoV-2 evolválódásának általános sebességéhez képest e változatok kifejlődése felgyorsult evolúcióval történik.

Az epidemiológus arra hívta fel a figyelmet, hogy a lakosság minél nagyobb átoltottsága elejét veheti annak, hogy a vírus kedvére mutálódhasson, mivel egy immunizált szervezetben kevésbé van erre lehetősége. A Dél-afrikai Köztársaság azok közé az országok közé tartozik, ahol az átoltottság mértéke nagyon alacsony, 100 emberre 21 beadott oltás jut.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: