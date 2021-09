A jövő autója okos, zöld, kényelmes és biztonságos lesz

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

A legjobb minőséget a legalacsonyabb áron; évtizedeken át ez volt az uralkodó vásárlói mentalitás. Azóta – sajnos és szerencsére – sokat változott a világ. Sajnos, mert a korlátlan-elvtelen fogyasztás borzasztó környezetterheléssel jár; és szerencsére, mert egyre többen vélik úgy, hogy ez így nem mehet tovább. Talán egyszerűbb lenne kitartani a műanyagok, a benzinmotorok és a széntüzelésű erőművek mellett; a tiszta technológiákra való átállás sokba kerül, és sok vesződséggel jár. Cserébe viszont nem kell azért aggódnunk, hogy az életvitelünk élhetetlenné teszi a bolygót; ezért igazán elviselhetjük az átmeneti kényelmetlenségeket.

A fejlett országok vásárlói már másképpen értelmezik az ár-érték arány fogalmát. Nemcsak azt tartják fontosnak, hogy minőségi terméket kapjanak jó áron, hanem arra is odafigyelnek, hogy maga a gyártó milyen értékek mellett kötelezi el magát. Nem vennének föl bangladesi gyerekekkel varratott cipőt, és keserű szájízzel tankolnák meg a kocsit, ha tudnák, hogy a benzinkutat működtető olajvállalat bébifóka-telephelyekre építi a fúrótornyait. Egyre több vásárló választja a fair trade kávét, a fast fashion helyett a tartós ruhát, és a vászon- vagy papírszatyrot a műanyagzacskó helyett. A megváltozó igényekre reagáló vállalatok egymással versengve szolgálják ki a tudatos vásárlókat.

Ez a trend az autóiparban is megfigyelhető, és a bolygó ezért nem lehet elég hálás. A levegőbe kerülő szén-dioxid egynegyedét a közúti járművek pöfögik ki, és ez hosszú távon élhetetlenné tenné a Földet. Autógyártók tucatjai közölték, hogy 5-10 éven belül felhagynak a belsőégésű autók gyártásával, és az átmeneti időszakot hibrid (félig benzinmotoros, félig elektromos) hajtású járművekkel hidalják át. Ekkora paradigmaváltásra a Ford T-modell megjelenése óta nem volt példa az autógyártásban.

Száz év autóipari fejlődése egy képen: az 1920-as években gyártott Ford T-modell és a Volvo új elektromos autója, a C40 Recharge. Fotó: Pinterest / Volvo

Jól hangzik – de hogy lesz valóság a tervekből? A Volvo példájánál keresve sem találhatunk jobb, gyakorlatiasabb illusztrációt.

A cél a százszázalékos villamosítás

A Volvo célkitűzése, hogy idővel tisztán elektromosautó-gyártóvá váljon. A jövőben megjelenő járműveik tényleges hatótávolsága több mint kétszerese lesz a mai elektromos járművekének, és olcsóbb, gyorsabban tölthető akkumulátorokkal fogják felszerelni őket.

„Vállalatunk 2030-ra tisztán elektromos prémium autógyártóvá alakul át, és ehhez kapcsolódóan arra készülünk, hogy 94 éves fennállásunk legkiválóbb autóit alkossuk meg. A vállalat a fejlődés izgalmas korszakát éli meg. Feltett szándékunk, hogy maradéktalanul kielégítsük ügyfeleink tisztán elektromos autók iránti, egyre erőteljesebb igényét, és ehhez igazodva élvonalbeli online kapcsolódási megoldásokat, új mércét teremtő biztonsági normákat, valamint fejlett autonóm mobilitási technológiákat kínáljunk számukra.”

– mondta Håkan Samuelsson, a Volvo elnök-vezérigazgatója.

A Volvo az évtized közepére globálisan 1,2 millió autó értékesítését tervezi; ezeknek legalább a fele tisztán elektromos lesz. Mindehhez 8-10 százalékos üzemi nyereséggel számolnak, ami nem tűnik irreális célkitűzésnek, figyelembe véve, hogy pár éven belül kiegyenlítődhet az elektromos és belsőégésű motoros modellek bruttó haszonkulcsa.

Az energiahatékony termékekből és megoldásokból a vásárlók csak profitálhatnak, ráadásul jobb környezeti teljesítményt és kisebb környezetterhelést jelentenek. Bár a ma értékesített elektromos járművek száma elenyésző a hagyományos belsőégésű modellekéhez képest, az alacsony szén-dioxid-kibocsátású járművek és a hozzájuk kapcsolódó infrastruktúra bővülése egyre gyorsuló ütemben zajlik.

A Volvo szerint 2040-re a piacra kerülő járműveik károsanyag-kibocsátása nullára csökkenhet; ha mások is követnék a példájukat, 1,5 Celsius-fok alatt tarthatnánk a globális felmelegedés mértékét. Ehhez viszont minden érintett közbenjárására szükség lesz.

Új generációs akkumulátorokkal minden más lesz

Az elektromosautó-kritikusok gyakori érve, hogy a villanymotoros járművek gyártása környezetszennyezőbb, mint a belsőégésű motoros modelleké; a hatótávolságuk is jócskán elmarad tőlük; és a károsanyag-kibocsátásuk is csak akkor lehet alacsonyabb, ha a működéshez szükséges energiát megújuló forrásokból fedezik. Vegyük sorra ezeket az érveket!

Növekvő hatótávolság. A Volvo számításai szerint a jövőben megjelenő akkumulátoraik hatótávolsága és töltési sebessége a mainál jóval nagyobb lesz. A rövidesen piacra kerülő, második generációs Volvo Recharge modell elsőként fogja használni a gyártó új, tisztán elektromos technológiai platformját. Az évtized közepére, a harmadik generációs elektromos járművek megjelenésével pedig még nagyobb lehet a villanymotoros autók hatótávolsága. A Volvo a svéd akkumulátor-specialistával, a Northvolttal közösen dolgozik az akkumulátorcellák energiasűrűség-növelésén. A javulás mértéke rövidesen 50 százalék is lehet, az évtized végére pedig elérhetik az 1000 wattóra/literes energiasűrűséget – ami 1000 kilométeres hatótávolságot jelent, a mai teljesítmény 2.5-3-szorosát.

A Volvo számításai szerint a jövőben megjelenő akkumulátoraik hatótávolsága és töltési sebessége a mainál jóval nagyobb lesz. A rövidesen piacra kerülő, második generációs Volvo Recharge modell elsőként fogja használni a gyártó új, tisztán elektromos technológiai platformját. Az évtized közepére, a harmadik generációs elektromos járművek megjelenésével pedig még nagyobb lehet a villanymotoros autók hatótávolsága. A Volvo a svéd akkumulátor-specialistával, a Northvolttal közösen dolgozik az akkumulátorcellák energiasűrűség-növelésén. A javulás mértéke rövidesen 50 százalék is lehet, az évtized végére pedig elérhetik az 1000 wattóra/literes energiasűrűséget – ami 1000 kilométeres hatótávolságot jelent, a mai teljesítmény 2.5-3-szorosát. Csökkenő töltési sebesség. A hatótávolság persze nem minden: legalább ilyen fontos a töltési sebesség is. A tervek szerint az akkumulátorok töltési ideje néhány éven belül a rohamosan fejlődő technológiai megoldásoknak köszönhetően akár meg is feleződhet. Fontos megjegyezni, hogy a töltés ma sem haladja meg egy átlagos podcast vagy sorozat epizód idejét: a tisztán elektromos XC40 Recharge például mindössze 40 perc alatt képes elérni a 80%-os töltöttséget optimális körülmények között, gyorstöltéssel.

Klímasemleges gyártás. Az autók villamosításával az autózás karbonlábnyoma magától értetődően csökken, de épp ennyire fontos cél az előállítás fenntarthatóságának szavatolása is. A Volvo globális üzemei már most 90 százalékban megújuló forrásból származó árammal működnek, a cél pedig az, hogy a klímasemleges áramra való teljes átállás 2025-re ne csak a gyárakban, hanem a márka teljes ellátási láncában megvalósulhasson. A körforgásos gazdaság feltételeit a gyártó hulladék-minimalizálással, illetve az újrahasznosított vagy bioalapú anyagok részarányának növelésével biztosítja. A tönkrement, felelős forrásból származó akkumulátorokat hivatalos központokban gyűjtik össze, ahol megvalósítható a környezetszennyező nyersanyagok körkörös újrahasznosítása.

Az autók villamosításával az autózás karbonlábnyoma magától értetődően csökken, de épp ennyire fontos cél az előállítás fenntarthatóságának szavatolása is. A Volvo globális üzemei már most 90 százalékban megújuló forrásból származó árammal működnek, a cél pedig az, hogy a klímasemleges áramra való teljes átállás 2025-re ne csak a gyárakban, hanem a márka teljes ellátási láncában megvalósulhasson. A körforgásos gazdaság feltételeit a gyártó hulladék-minimalizálással, illetve az újrahasznosított vagy bioalapú anyagok részarányának növelésével biztosítja. A tönkrement, felelős forrásból származó akkumulátorokat hivatalos központokban gyűjtik össze, ahol megvalósítható a környezetszennyező nyersanyagok körkörös újrahasznosítása. Környezetbarát technológia. A közelmúltban megjelent egy új tanulmány, amely szerint az elektromos autók a teljes élettartamuk során kevesebb üvegházhatású gázt bocsátanak ki, mint a benzinmotoros járművek – és ez a megállapítás éppúgy érvényes a megújuló energiára erősen támaszkodó Európában, mint a széntüzelésű erőművekben gazdag Indiában.

Nemcsak a hardver, a szoftver is fontos

A Google-lel való stratégiai együttműködésnek köszönhetően a Volvo lehetett az első gyártó, amely autóit az Android Automotive OS operációs rendszerre épülő, Google Assistant, Google Map és Google Play funkcionalitással is rendelkező infotainment rendszerrel szerelte fel. A hosszú távú partnerség célja olyan felhasználói élmény megteremtése, amelynek egyszerűsége és kényelme nemcsak a vezetés élvezetét, hanem annak biztonságát is támogatja. A felhasználói felület tervezésekor például fontos szempont volt, hogy a rendszer aszerint jelenítse meg vezetés közben az információkat, hogy azok mennyire kapcsolódnak a járművezetéshez: a nagy felbontású kijelzőn jelölik a sebességet vagy az akkumulátor töltöttségi szintjét, a fontos információk pedig a szélvédőre vetített head-up kijelzőn jelennek meg, hogy a sofőrnek ne kelljen levennie a szemét az útról.

A tisztán elektromos járművekben fontos szerepe lesz a sofőr telefonjának is: ez helyettesíti majd az indítókulcsot, ezzel kereshetjük meg a töltőpontokat, és ezzel is vezérelhetjük az olyan szolgáltatásokat, mint az álló autó hűtése vagy felfűtése.

Az online szolgáltatások nemcsak az autó kezelésére, hanem a megvásárlására is kiterjednek. A Volvo új értékesítési stratégiájával összhangban az elektromos modellek a vállalat hivatalos oldalán, online lesznek elérhetők: az ügyfelek otthonról rendelhetik meg az új autójukat, vagy a kereskedővel közösen, az online felületen állíthatják össze azt. Az elektromos Volvókhoz tartozó „Care” csomag az autóhasználat minden aspektusát lefedi: a karbantartást, a garanciát, az asszisztencia-szolgáltatásokat, a Casco biztosítást, illetve (ahol lehetőség van rá) az otthoni töltést is.

„A szoftverek házon belüli fejlesztése révén felgyorsíthatjuk a fejlesztési folyamatokat, és gyorsabb ütemben tökéletesíthetjük a Volvo gépkocsikat, mint amit a jelenlegi technológiák lehetővé tesznek. Ahogy az okostelefonoknál és a számítógépeknél megszokhattuk, gyorsan, vezeték nélküli frissítések formájában telepíthetők az új szoftverek és funkciók, így a Volvo gépkocsik az idő múlásával egyre jobbá, egyre élvezetesebbé válhatnak.”

– mondta Henrik Green, a Volvo technológiai igazgatója, aki úgy véli, hogy az új generációs Volvo járművekkel új mércét állít fel a márka az autóiparban.

Valós idejű adatokkal a biztonságosabb vezetésért

Az információtechnológiában és a közlekedésfejlesztésben egyre gyakrabban hallhatjuk a valós idejű adat kifejezést. Az autóutak és rendőrlámpák szenzorjai, az autópályák digitális kamerái, az élőben frissülő online térképek mind valós idejű adatokat állítanak elő és használnak; kulcsfontosságú, hogy vezetés közben a lehető legfrissebb közlekedési információkat kapjuk.

A Volvo és a Zenseact közös fejlesztéseként megvalósuló valós idejű forgalmiadat-kezelő rendszer néhány éven belül 225 millió gigabájtnyi adatot gyűjthet be. Az adatgyűjtés biztonságosabbá teszi a vezetést, és az önvezető rendszer hatékonyságát is javítja. Fotó: Volvo Cars

A valós idejű adatok nemcsak a navigációban, hanem a közlekedésbiztonságban is fontosak – és ezt a Volvo is pontosan tudja. Az új generációs járművekkel a márka (az ügyfél hozzájárulása esetén) valós időben gyűjtheti be és dolgozhatja fel az autók által rögzített adatokat, ami biztonságosabbá teheti a járműveket.

Az adatok feldolgozásához a Volvo és stratégiai partnere, a Zenseact egy adatgyárat hozott létre, ami a következő években több mint 100 petabájt adatot halmozhat fel. A hatalmas mennyiségű adatot mesterséges intelligenciával, rekordsebességgel lehet feldolgozni. A valós idejű adatok felhasználása része a Volvo azon hosszú távú jövőképének, amelyben a fejlett érzékelőkkel folyamatosan tökéletesített biztonsági és önvezető rendszerekkel felszerelt autók képessé válhatnak a balesetek elkerülésére.

Concept Recharge: az ötletek megtestesülése

Ahogy az az eddigiekből kiderült, a Volvónak a villamosítás többet jelent a hajtáslánc-módosításnál. Nem reformot terveznek, hanem paradigmaváltást; a várható jövőbe pedig a Volvo Concept Recharge modellel nyerhetünk betekintést.

„A Concept Recharge tanulmányautó a leendő tisztán elektromos Volvo gépkocsik kiáltványa, egy ténylegesen újszerű gépkocsi. Olyan új, modern arányokat vonultat fel, amelyek egyben praktikusabb és sokoldalúbb használati értéket is eredményeznek, demonstrálva, hogy milyen formai megoldásokat tehet lehetővé az új technológia.”

– mondta Robin Page, a Concept Recharge vezető formatervezője.

A Concept Recharge a „kevesebbet, jobban” filozófiáját követi. Eltávolították a belsőégésű motorhoz tartozó komplex mechanikus szerkezetet, így finomíthattak a modell arányain, ami a belső tér növelésén túl a jármű közegellenállását is javította.

Míg az első generációs elektromos Volvók ugyanarra a padlólemezre épültek, mint a belsőégésű motoros típusok, addig az új generációs, tisztán elektromos modellek teljesen sík padlót kapnak. A Concept Recharge tervezői eltávolították a belsőégésű motort, és a sík padló alatt helyezték el az akkumulátorcsomagot. A kettős változtatásnak köszönhetően a tervezők megnyújthatták a tengelytávot, és nagyobb kerekeket szerelhettek az autóra, ami lerövidítette a túlnyúlást, és sokkal tágasabb belső teret eredményezett.

A hagyományos hűtőmaszkot pajzsszerű felületre cserélték, a pörölyre emlékeztető lámpatestekhez pedig nagy felbontású világítástechnikát társítottak: a szerkezet éjjel felnyílva villantja meg az elsődleges fényforrásokat. A függőleges hátsó lámpák a márkára jellemző formavilágot idézik, de szárnyakkal egészítették ki őket; ezek nagy sebességű haladásnál kinyílva javítják a jármű aerodinamikai jellemzőit.

A tervezők áthelyezték a tanulmányautó üléseit, optimalizálták a tetőprofilt, és mélyebbre húzták az autó gépházfedelét, miközben megtartották Volvo szabadidőjárműveire jellemző magas kitekintési pozíciót. Ez a hagyományos szabadidőjárműveknél áramvonalasabb kialakítást biztosít, ami jobb hatásfokot és nagyobb hatótávolságot eredményez. Minden felesleges komponenst eltávolítottak, de a megmaradókat igen precízen illesztették össze.

Viszlát, jövő; szia, jelen!

„Repülő autókat akartunk, de 140 karaktert kaptunk helyette” – mondta keserűen Peter Thiel, a milliárdos techmogul. Thiel arra célzott, hogy a jövő jóval szűkmarkúbban mérte az újdonságokat, mint ahogy azt az emberek 30-40 éve elképzelték. Ugyanakkor az elektromosautó-forradalom a maga módján jóval izgalmasabb jövőképet fest, mint a repülő autóké.

A csendes, okos és környezetbarát elektromos autók kevésbé veszélyesek, mint a repülő társaik, és nem teszik szükségtelenné a meglévő infrastruktúrát. És az elektromos autó nem mese, hanem valóság; a közúti villamosítás nemcsak ábránd, hanem realitás. Csak megvalósítható tervekre, sok kutatás-fejlesztésre, no meg a létező technológiák integrációjára van hozzá szükség. No meg olyan vállalatokra, mint a Volvo, akik évekre és konkrét lépésekre lebontva ültetik a gyakorlatba ezeket az elképzeléseket.

A Volvo XC40 és a Volvo C40 Recharge. Fotó: Volvo Cars

A munka első kézzelfogható gyümölcsei pedig egy virtuális karnyújtásnyira vannak, hiszen a tisztán elektromos XC40 Recharge már most, a C40 Recharge pedig szeptember végétől megrendelhető lesz online itthon is.

A cikk megjelenését a Volvo támogatta.