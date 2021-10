A nőket és a fiatalokat viselte meg mentálisan leginkább a pandémia

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Közel minden második nő tapasztalt szorongásos tüneteket, az irodai dolgozók közel fele levertségről, fáradékonyságról számolt be, a 18 és 24 év közöttiek 49 százaléka pedig egyre kevésbé lelte örömét a mindennapi dolgokban – derült ki a pandémia és a korlátozások mentális és fizikai hatásait 10 országban firtató felméréséből. A Huawei Technologies és az IPSOS által végzett reprezentatív online kutatásban 18-65 év közötti nőket és férfiakat kérdeztek arról, hogy a koronavírus-járvány és az azzal járó korlátozások milyen egészségügyi, mentális és szociális hatással voltak rájuk.

Kiderült, hogy emberek 39 százaléka elégedetlen a stressz szintjével, 37 százalékuk küzd alvászavarral, 30 százalékuk pedig azt állítja, hogy a járvány negatív hatással volt a testalkatára.

A pandémia és a lezárások legrosszabbul a nőket és a legfiatalabbakat érintették. Az előbbiek mintegy 31 százaléka véli úgy, hogy összességében romlott az életminősége a karantén-időszak alatt. A válaszadó nők 41 százaléka szerint szignifikánsan romlott az anyagi helyzete, míg 44 százalékuk megnövekedett stresszről számolt be. A 18-24 év közötti fiatal felnőttek közül minden másodiknak csökkent az érdeklődése a hétköznapi tevékenységek iránt, elvégzésükbe pedig egyre kevésbé lelték örömüket. 46 százalékuk számolt be csökkenő koncentrációkészségről és figyelemzavarról, 39 százalékuknak pedig az önbizalomcsökkenés mellett romlott az önértékelése is.

A közvéleménykutatásban rákérdeztek arra is, hogy a megkérdezettek mit változtatnának életükön. Az alábbi infografika a felmérés magyar vonatkozású eredményeit foglalja össze.

Forrás: IPSOS

Korábbi kapcsolódó cikkeink: