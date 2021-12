Ki a menő az osztályban?

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

A gyerekek mentális egészsége szempontjából rendkívül fontos a társaságban betöltött pozíció, vagyis hogy például milyen szerep hárul rájuk egy iskolai osztályközösségen belül. Ez a szerepük azt is meghatározza, hogy milyen hatással vannak társaikra, így akár káros viselkedésmintákat is terjeszthetnek (korai szex, alkoholfogyasztás, erőszak), ezért a téma az oktatáskutatókat, pszichológusokat, és persze a szülőket és a pedagógusokat is foglalkoztatja.

Bocskor Ákos, a Társadalomtudományi Kutatóközpont tudományos segédmunkatársa nemrégiben megvédett doktori disszertációjában a korai serdülőkorú iskolások informális, vagy más néven társas státuszával foglalkozott. Az informális státusz a társak közötti hierarchiában elfoglalt helyet jelöli, szemben a formális, azaz a felnőtt világból kapott státusszal.

Bár elsősorban pszichológusok kutatják a témát, a szociológusok számára is fontos kérdés, hogy kit szeretnek, kire néznek fel a gyerekek. Számos tényezőtől, például a helyi szubkultúrától is függ, hogy mitől lesz egy gyerek magas státuszú. Bocskor Ákos kutatása a TK Recens kutatócsoport 2013 és 2017 között végzett Lendület-kutatásának általános iskolai adatbázisára épült, amelynek összeállítása során a szociometriai adatok felvétele mellett fókuszcsoportos interjúkat is készítettek 144 gyerekkel.

A nemzetközi, nyugat-európai és észak-amerikai szakirodalomban a sport fontos befolyásoló tényező, főként a fiúknál. Az Egyesült Államokban, ahol sok a fekete élsportoló, a sporteredmények nagy hatással vannak a fekete fiúk népszerűségére. Vajon nálunk a roma és nem roma fiúknál és lányoknál számít-e, hogy jól sportolnak domináns társaik?

Kínai kutatások szerint a tanulmányi eredmény nagyban kihat arra, hogy ki lesz népszerű a kiskamaszok körében. Magyarországon mi a helyzet ezen a téren? Milyen irányban befolyásolják a menőséget a tanulmányi eredmények a roma és nem roma lányoknál és fiúknál, illetve a hátrányos helyzetű iskolákban?

A közvélekedés szerint a direkt agressziót (lökés, rúgás) inkább a fiúk részesítik előnyben a konfliktusok kezelésekor, míg a lányok körében az indirekt társas agresszió alkalmazása gyakoribb, mint amilyen az illető társas kapcsolatainak rombolása. Igaz ez a népszerű gyerekekre is? Melyik az a személyiségjegy, ami egyértelműen elősegíti a népszerűséget? Ezekre a kérdésekre is választ ad Bocskor a podcastban, ahogy szóba kerül az is, hogy

van-e összefüggés a népszerűség és a kedveltség között, azaz a magas társasági státusz feltétlenül azt jelenti-e, hogy szeretik őket;

hogy jobban vagy kevésbé kedveltek a domináns lányok és fiúk;

vagy hogy miként játszanak közre a megítélésben a nemi sztereotípiák.

