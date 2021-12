Oroszország állhat a kelet-európai oltásellenes mozgalmak mögött

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Sikeres volt az orosz vakcinaellenes kampány: az országban korábban állami hátszéllel terjesztették, hogy a nyugati vakcinák hatástalanok és veszélyesek, ennek eredményeképpen pedig egy novemberi felmérés szerint az oroszok 45 százaléka nem is hajlandó beoltatni magát, 50 százalékuk pedig nem is tart tőle, hogy elkaphatná a vírust. A konteók persze nem álltak meg az ország határain belül, több biztonságpolitikai elemző véleménye szerint a Kreml propagandája tehető felelőssé azért is, hogy több kelet- és közép-európai országban is megerősödtek az oltásellenes hangok.

A leggyakoribb vád az, hogy a nyugati vakcinák hatástalanok, sőt, akár veszélyesek is lehetnek. A vírustagadó hírek leggyakrabban a Kremlhez köthető oldalakon jelennek meg, de a közösségi médiában is sikeresen terjednek, legutóbb a nyár végén indult egy kampány az AstraZeneca ellen, itt egy orosz hátterű, Londonban bejegyzett cég próbálta meg arról meggyőzni a YouTube és a Facebook influenszereit arról, hogy hitessék el a követőikkel, hogy az oltástól majommá változnak. Az augusztusi kampány nem aratott különösebben nagy sikert, az ehhez hasonló törekvések viszont azóta sem csillapodtak.

Már a Szputnyikban sem bíznak

Egy szófiai think-tank, a Centre for the Study of Democracy júliusi jelentése szerint Bulgáriában is erős az oltásellenes orosz propaganda, ami leginkább a Facebookon terjed. Az oroszbarát oldalakon egyfelől szélsőjobboldali, nacionalista tartalmakat osztanak meg, másrészt oltásellenes álhíreket közölnek, ezek általában a nyugati vakcinákat ócsárolják, és az orosz fejlesztésű Szputnyik-V-t dicsőítik. Mióta felmerült a kötelező oltás lehetősége, a repertoárt ennek a kritizálásával is kiegészítették. A kampány túl jól sikerült, az oroszok nagy része ugyanis már a Szputnyikban sem bízik.

Ivan Vassileyev egykori bolgár nagykövet szerint Oroszország célja nem az oltásellenesség felszítása, hanem az érdekszférájukhoz tartozó országok destabilizációja. Nicolae Tbrigen, a bukaresti Politikatudományi Intézet kutatója szerint ehhez a narratívához tartozik az a konteó is, hogy a románokat a nyugati cégek rabszolgasorba akarják kényszeríteni. A recept mindenhol hasonló: a fő cél a nyugati vezetőkbe és a nyugati tudományba vetett bizalom lerombolása (a Kreml által terjesztett konteókat és álhíreket egy Európai Uniós pénzből működő oldalon külön is gyűjtik, a számláló jelenleg 13 ezer álhírnél tart). Ezek között 39 olyan orosz hír található, amely szerint a koronavírust az Egyesült Államokban fejlesztették ki, 17 alkalommal pedig arról számoltak be, hogy a járvány a globális elit miatt tört ki. Az EuvsDisinfo eddig összesen 150 olyan esetet talált, amikor a Kremlhez köthető weboldalakon álhíreket közöltek a koronavírusról.

Egy nemrégiben megjelent tanulmány szerint Oroszország mellett Kína is kihasználja a vírushelyzet miatti feszült hangulatot, de a két ország stratégiája eltér egymástól. Kína a járvány kitörése óta próbálja meggyőzni a világot arról, hogy fontos partner lehet a vírus elleni küzdelemben, sőt, arról is, hogy valójában a vírus nem is köthető az országhoz, Oroszország viszont inkább a nyugati vakcinákba és vezetőkbe vetett hitet igyekszik megingatni az emberekben. Edward Lucas, a tanulmány egyik szerzője szerint az orosz propaganda fő célja a bizonytalanságkeltés: Kína jó színben akar feltűnni a világ előtt, míg a Kreml a meglévő bizonytalanságokat és nézetkülönbségeket próbálja erősíteni.

