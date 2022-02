Az elmúlt 30 évben két évezrednyi jég olvadt ki a Himalája legmagasabban fekvő gleccseréből

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Az már tudható volt eddig is, hogy az emberi tevékenység hatására felgyorsuló globális felmelegedés miatt a Himalája gleccserei az elmúlt negyven évben elvesztették víztartalmuk mintegy negyedét, alsó határuk ezért évente átlagosan mintegy 5 méterrel magasabbra húzódik.

Az azonban eddig nem volt nyilvánvaló, hogy a Csomolungma (Mount Everest) csúcsa alatt fekvő közvetlen régiókat milyen mértékben érinti a klímaváltozás.

A Maine-i Egyetem klimatológusai által vezetett nemzetközi kutatócsoport a 7900 méteres tengerszint feletti magasságban található Déli nyereg gleccser állapotát vizsgálta. A 10 fős expedíció a korábbi mérések és a helyszínen frissen vett fúrások és jégminták alapján arra jutott, hogy az 1990-es évek eleje óta közel 54 métert csökkent a gleccser vastagsága. A Nature Climate and Atmospheric Science folyóiratban tanulmányuk szerint a Déli nyereg olvadása 80-szor gyorsabb, mint ahogy létrejött. Az emelkedő légköri hőmérséklet, a hótakaró elvékonyodása és a viharos szelek együttesen fokozzák az eróziót: az elmúlt három évtizedben a gleccser elvesztette azt a mennyiségű jeget, amelyet a korábbi 2000 évben felhalmozott.

A Mount Everest csúcsának déli oldala Fotó: LAKPA SHERPA/AFP

A kutatók szerint ugyan a Déli nyereg csak egy a Himalája gleccserei közül, és közel sem a legnagyobb, eredményeik azt mutatják, hogy még a Föld legmagasabb pontján is drasztikusan érezteti hatását a klímaváltozás. A tanulmány szerzői úgy vélik, hogy ha a Himalája más gleccsereinél is hasonlóak az olvadási tendenciák, akkor az már közel 1 milliárd ember ivóvízbázisát és élelmiszerellátását veszélyezteti. A kutatók a folytatásban más magas hegységek csúcsgleccsereit vizsgálnák, kiderítendő, hogy csak a Himalájában, vagy a Föld más pontjain is hasonló sebességgel zajlik-e az olvadás.

Korábbi kapcsolódó cikkeink: