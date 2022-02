Geomágneses viharba került, és valószínűleg elégett a légkörben a Starlink 40 műholdja

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Elon Musk űrbéli internetszolgáltatója a hónap elején fellőtt 49 műholdból 40-et veszíthetett el egy geomágneses vihar miatt - számolt be róla keddi közleményében a SpaceX.

A vihar a közlemény szerint „az előző műhold-indításokhoz képest akár 50 százalékkal is nagyobb közegellenállást okozhatott”, ez pedig megnehezítette, hogy a műholdak Föld körüli pályájukra álljanak. A Starlink megpróbálta biztonságos üzemmódba tenni és „élükre állítani” az objektumokat, hogy így csökkentsék a légellenállás hatását, de nagy valószínűséggel a 49-ből 40 szatellit teljesen elég a Föld légkörében anélkül, hogy elérné kijelölt célállomását. Ezek a visszahulló műholdak így nem hagynak maguk után űrszemetet és nem is csapódnak be a Földbe.

A 49 műholdat február 3-án indították útnak a floridai Kennedy Űrközpont 39A (LC-39A) indítóállásáról a Falcon 9 hordozórakéta segítségével. A kilövés után a műholdak mindegyike ellenőrzött repülésre képesen, mintegy 210 kilométer magas pályára került a Földtől.

A SpaceX 2020 októberében fellőtt Falcon 9 hordozórakétája 60 Starlink műholdat állított alacsony Föld körüli pályára. Fotó: Paul Hennessy / AFP

Egy geomágneses vihar azonban felmelegítette a légkört, ezzel megnövelte az alacsony Föld körüli pályára telepített műholdaknál a légkör sűrűségét, így a műholdakon elhelyezett GPS-készülékek által jelzett sebességnövekedés és a vihar okozta légköri nyomás 50 százalékkal nőtt az előző műholdindításokhoz képest.

A geomágneses viharok akkor keletkeznek, amikor a bolygónkkal találkozó nagy sebességű napszél hatására zavarok keletkeznek a Föld mágneses mezőjében.

A SpaceX nemrég ünnepelhette a kétezredik műholdja elindítását, viszont a tervek szerint 12 ezret igyekeznek a világűrbe juttatni, szóval innen nézve negyven szatellit elvesztése nem tűnik akkora csapásnak. A 2018-ban megkezdett műholdtelepítés célja, hogy a bolygó minden egyes szegletéből jó minőségben elérhető legyen a szélessávú internet.

A csillagászok nem nézik jó szemmel Musk ténykedését. Januárban a Zwicky Tranziens Létesítmény (ZTF) csillagászai közzétettek egy tanulmányt, amelyik azt mutatja meg, hogy a Starlink műholdjai csíkokat húznak a távcsövek által készített képekre, és zavarják a megfigyeléseket. Február másodikán a Nemzetközi Csillagászati Unió egy új, az égbolt védelmére szakosodott testület megalakulását jelentette be, hogy enyhítsék a műholdegyüttállások negatív hatásait.

