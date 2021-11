Elon Musk emailben figyelmeztette a SpaceX dolgozóit, hogy jövőre könnyen csődbe mehet a cég

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Elon Musk az elmúlt hónapokban több okból is a figyelem középpontjába került, különböző vállalkozásaival és hóbortjaival együtt. Júliusban egy kis kényszerszünet után újra letette az esküt a bitcoin mellett; az augusztusi Tesla-rendezvényen bejelentette, hogy az autógyártó humanoid robotok fejlesztésébe fog; szeptemberben kezdtek felerősödni a Starlink műholdas szuperinternet miatt aggódó hangok; októberben pedig megjósolták, hogy ő lesz a világ első billiomosa.

Mindeközben a magánűrkutatásról szóló közbeszédet nem igazán sikerült tematizálnia az október elején 100 milliárd dollárra értékelt, így a világ második legnagyobb magáncégévé vált SpaceX-nek – a Jeff Bezos-féle Blue Origin ugyanis látványos akciókkal vonta magára a figyelmet, például Kirk kapitány űrutaztatásával.

Most egy, a CNBC-hez kiszivárgott belső levelezésből derült ki, hogy 100 milliárdos értékelés ide vagy oda, nem úgy mennek a dolgok a SpaceX-nél, ahogy azt Musk elvárná. November 26-án a cég összes dolgozójának kiküldött emailjében azt írta, hogy „A Raptor gyártásának válsága sokkal súlyosabb, mint amilyennek néhány hete tűnt. (...) Valódi csődveszélynek nézünk elébe, ha jövőre nem tudjuk elérni, hogy a Starship legalább kéthetente egyszer repüljön.”

Elon Musk a Starship egy korai tervét mutatja be a 2017-es nemzetközi űrhajózási kongresszuson Fotó: PETER PARKS/AFP

A Starship az az újgenerációs rakétarendszer, amellyel a SpaceX a bolygóközi utazást is lehetővé tenné – elsőként a Holdra, majd a Marsa történő utazásokkal. A cég texasi központjában kisebb ugrásokkal tesztelt prototípusokat még csak 3 Raptor-hajtóművel szerelték fel, de ahhoz, hogy Föld körüli pályára állítsák a gigantikus rakétát, legalább 39 Raptorral kell ellátni minden egyes prototípust – a teher- és személyszállításra kész végső változatokról már nem is szólva. Ehhez azonban jelentősen fel kellene pörgetni a hajtóművek gyártását.

Musk levele azt is megerősíti, hogy a SpaceX hajtóművekért felelős alelnöke, Will Heltsley november elején a vártnál sokkal lassabban haladó Raptor-gyártás miatt távozott a cégtől, és a hetek óta tartó vizsgálatok során az is kiderült, hogy sokkal súlyosabb a helyzet, mint korábban gondolták. Olyannyira, hogy Musk hiába szerette volna a hálaadási hosszú hétvégét szabadságon tölteni, inkább ő maga is beállt a gyártósorra, mert „minden kézre szükségünk van, hogy helyreállítsuk ezt a helyzetet, ami őszintén szólva katasztrofális.”

A Starship egyik felrobbant prototípusáról levált Raptor hajtómű Fotó: REGINALD MATHALONE/NurPhoto via AFP

A cég vezére november 17-én még arról beszélt, hogy reményei szerint a Starship már januárban vagy februárban Föld körüli pályára állhat, és ez leginkább az amerikai légügyi hatóság engedélyétől függ. Azt is elmondta, nem biztos benne, hogy a Starshipet elsőre sikerült pályára állítani, de abban biztos, hogy 2022-ben eljut az űrbe a rakéta. A fejlesztés pénzügyi részleteiről annyit árult el, hogy legalább 90 százalékban saját finanszírozásból megy, és nem készül arra, hogy nemzetközi együttműködésekre vagy külső forrásokra lenne szükség.

A Starship mellett a Starlink-projektet is érintik a Raptor gyártási problémái, mivel bár az eddig fellőtt műholdakat még elbírta a Falcon 9 rakéta, a következő generációs műholdakat már csak egy nagyobb, erősebb rakéta tudja majd szállítani, amihez szükség lesz a Raptor hajtóművekre is. Főként, hogy Musk az emailjében is leírta, hogy a Starlink-antennákat már évente több milliós darabszámban tervezik gyártani, de ezek mind haszontalanná válnak, ha nem sikerül a megfelelő ütemben legyártani a Raptorokat.

