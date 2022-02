Megfertőződött az omikron variánssal néhány New York-i fehérfarkú szarvas

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Első alkalommal mutatták ki vadon élő állatoknál, méghozzá fehérfarkú szarvasoknál amerikai kutatók az omikron variánst – jelent meg egy hétfőn közzétett, egyelőre preprint szerveren elérhető tanulmányban. A felfedezés ugyanakkor nem lepte meg a kutatókat, már korábbi vizsgálatok is azt mutatták, hogy a fehérfarkú szarvasok könnyen elkaphatják a koronavírust, írta a The New York Times. Ez annyiban aggasztja a kutatókat, hogy az emberek közelében élő állatok könnyen vírushordozóvá és potenciális mutációk forrásaivá válhatnak.

A Pennsylvaniai Állami Egyetem (Penn State) kutatói, New York városa és a White Buffalo nevű természetvédelmi szervezet együttműködésében készített kutatás keretében 2021. december közepe és 2022. január vége között 131 szarvastól vettek vérmintát, valamint 68 állat orrváladékát és mandula környéki régióiból vett mintáját is elemezték. A szarvasok 15 százalékánál találtak antitesteket, ami arra utal, hogy korábban megfertőződtek a koronavírussal, míg 7 mutatott aktív fertőzést. Közülük négy szarvas az omikron variánst kapta el.

Korábban az Egyesült Államok mezőgazdasági minisztériuma megerősítette, hogy 13 államban találtak koronavírussal fertőzött szarvasokat, ez azonban még a korábbi variánsokat jelentette. A jelenlegi kutatásban is részt vett Vivek Kapur, a Penn State Egyetem mikrobiológusa és fertőző betegségekkel foglalkozó munkatársa kutatócsoportjával 2020 decemberében, Iowa államban több mint 4000 elhullott vagy lelőtt szarvast vizsgált meg, és mintegy 60 százalékuknál mutatta ki a vírust.

A kutatók szerint a szarvasok az emberektől kapják el a kórokozót, és aztán továbbadják fajtársaiknak. Arra nincs bizonyíték, hogy az állatokról utána újra visszajutna az emberbe. Kapur mindenesetre aggasztónak tartja a szarvasokban cirkuláló vírust, mivel a kórokozónak így további esélyei nyílnak a mutálódásra.

A kutatócsoport mindenesetre azt is kimutatta, hogy az omikronnal fertőzött egyik szarvas szervezete a vírus elleni antitestek magas szintjét termeli, vagyis akár az is előfordulhat, hogy az állat korábban már megfertőződött a koronavírussal. Ha pedig a kórokozó a szarvasoknál is hasonlóan kerüli ki az immunrendszer védelmi rendszerét, mint az embereknél, akkor a korábbi vírusvariánsokkal fertőződött állatok újra elkaphatják a betegséget.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: