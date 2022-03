Éhínség fenyegeti a kijevi állatkert lakóit

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Hat tigrist, hat oroszlánt, két sivatagi hiúzt és egy afrikai vadkutyát sikeresen kimenekítettek a kijevi állatkertből, az állatokat a poznani állatkert fogadta, de az állatkert négyezer további lakójának élete továbbra is veszélyben van. Natalia Popova, a mentést levezénylő menhely vezetője szerint az állatoknak nagyjából tíz napra elegendő élelmük maradt, de miután Kijevet továbbra is hevesen bombázzák az oroszok, az állatkertet is találatok érhetik.

A kimentett állatokat valószínűleg továbbszállítják egy belga állatkertbe, de további menekítőakciókra nincs sok esély, az oroszlánokat szállító konvojnak többször is vissza kellett fordulnia, mert a bombázások miatt sok Kijevből kivezető út járhatatlanná vált. Az állatkert lakóit az ápolók igyekeznek fedett helyre vinni, az elefántok nyugtatókat kapnak, hogy ne vaduljanak meg a robbanásoktól és a lövöldözéstől.

Az állatkert február 24-e óta zárva tart, de a közleményük szerint a gondozók és az ott dolgozó állatorvosok továbbra is ellátják az állatokat, és mindent megtesznek a megóvásukért. Jelenleg nagyjából ötvenen gondoskodnak mintegy négyezer állatról. Az intézményt egyelőre nem érte közvetlen bombatalálat, az állatok ellátása egyelőre biztosított, van víz és fűtés is. Kirill Trantin igazgató szerint a személyzet az éjszakát óvóhelyen tölti, de folyamatosan ellenőrzik az állatokat, mindeddig csak néhány madár sérült meg, amikor riadalmukban a ketrecnek repültek.

Nemzetközi összefogás

A gondozók és az orvosok az állatkertben alszanak, és napi 24 órában igyekeznek ellátni az állatokat, amelyek evakuálására az állatkert igazgatója szerint nincs túl sok esély: a már elszállított nagymacskákkal hat napon keresztül bolyongtak, mire megérkeztek velük Lengyelországba, a szétlőtt utak és a háborús veszélyek mellett pedig nincs is elegendő ember ahhoz, hogy biztonságosan szállítani lehessen őket.

A környező országok a menekültek mellett a háziállatok, vagy éppen az állatkerti állatok lakóinak érkezésére is felkészültek, több országban lazítottak az állategészségügyi szabályokon, ami miatt egyes szakemberek aggodalmukat fejezték ki. Magyarország, Lengyelország és Románia is enyhített a szabályokon, a Nébih múlt héten jelentette be, hogy az érvényben lévő állategészségügyi előírásokat nem teljesítő (mikrochippel nem jelölt, oltatlan, vérvizsgálat nélküli) társállatok is beléphetnek Magyarországra.

Itthon egy külön Facebook-csoport foglalkozik a szomszédos országban élő állatok sorsával, de számos nemzetközi szervezet is támogatását fejezte ki az ottani állatok mellett, bár azt nem javasolják, hogy az emberek személyesen próbáljanak segíteni rajtuk.

