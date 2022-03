Az egész világon förtelmesen rossz a levegő

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Az IQAir 2021-es év adatait összegző, frissen megjelent jelentése szerint meglehetősen gyászos állapotban van a levegő minősége a Földön: nincs olyan ország, ahol az átlagot tekintve a szennyezettség ne haladta volna meg a WHO által 2021-ben rögzített határértéket, és csak néhány régióban kielégítő a levegő minősége.

A szervezet a levegőben található 2,5 mikrométernél kisebb részecskék (PM2,5) mennyiségét vizsgálta, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) adatai szerint ezek a legveszélyesebbek az egészségre. A szennyezettség évente több százezer ember haláláért felelős Európában, Magyarországon tízezernél is többre tehető azok száma, akik idő előtt vesztik életüket a légszennyezés miatt.

A WHO tavaly frissített ajánlása szerint a légköbméterenként 5 mikrogrammnál több szálló részecske már káros az egészségre. A szervezet korábban 10 mikrogrammban szabta meg az egészségügyi határértéket, ezt módosította 2021-ben. A WHO a levegőminőség és az emberiség általános egészségi állapotának javulása mellett a lépéstől a klímaváltozás lassítását és a koronavírusjárványból történő könnyebb kilábalást várta.

A határérték háromszorosa

Az IQAir listáján Magyarország a középmezőnyben, a 62. helyen szerepel, hajszálnyival megelőzve Romániát, némileg elmaradva a Fülöp-szigetektől. Az országban mért átlagos érték a WHO ajánlásának háromszorosa, 15,5 mikrogramm, ami még a korábbi ajánlásnak is a másfélszerese. Olyan önálló ország nem is akadt, ahol 5 mikrogramm alatti szintet mértek volna, ebbe a kategóriába csak Puerto Rico, az Amerikai Virgin-szigetek és Új-Kaledónia fért bele.

A skandináv országok, Ausztrália, Kanada, Japán és az Egyesült Királyság végzett a lista élén a határértéket 1-2-szeresen meghaladó értékekkel, a legrosszabb helyzetben Banglades, Csád és Pakisztán van.

A legnagyobb szennyezést a fosszilis üzemanyagok használata, az áruszállítás és az erdőtüzek okozzák. Glory Dolphin Hammes, az IQAir észak-amerikai regionális igazgatója szerint a lassú elmozdulás a zéró emissziós közlekedés irányába javít ugyan a levegő minőségén, de a klímaváltozás miatti erdőtüzek súlyos károkat okoznak a levegőben is.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: