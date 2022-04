Fagyasztott spermával akarják megmenteni a koalákat a kihalástól

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Forradalmi, költséghatékony és viszonylag egyszerű módját javasolják kutatók a koala jövőjének biztosítására: egy kifejezetten erre a célra létrehozott biolaborban lefagyasztott spermával megőrizhető lenne a faj genetikai diverzitása, és könnyebben helyreállíthatóvá válna a populáció az elmúlt évek bozóttüzeihez hasonló természeti katasztrófák után.

A begyűjtött és megőrzött mintákat az állatok fogságban történő szaporításához használnák fel. A javaslatot részleteiben is ismertető tanulmány szerint ez a megoldás olcsóbb lenne, mint a hagyományos állatkerti szaporítóprogramok, ráadásul lehetővé tenné, hogy kevesebb fogságban tartott állat esetén is biztosítható legyen a genetikai sokszínűség. Az eszközpark nagy része már megvan, így a világviszonylagban is újdonságnak számító módszert viszonylag egyszerűen lehetne alkalmazni a koalamentésben résztvevő ausztrál állatkertekben.

Olcsó is, hatékony is

Ryan Witt, a tanulmány társszerzője szerint a biobankok bevonásával töredékére csökkennének a koalamentés költségei, az így felszabadult összegeket pedig más természetvédelmi célokra lehetne fordítani. Lachlan Howell, a kutatás vezetője ráadásul úgy gondolja, hogy a költséghatékonyságon kívül még egy hatalmas előnye lenne a programnak: anélkül lehetne növelni vele a genetikai diverzitást, hogy az állatokat máshova kelljen telepíteni az országon belül. Howell szerint a módszer más állatok esetsében is alkalmazható lesz, az eddigi évek kutatómunkája alapján viszont egyelőre a koalaprogram kecsegtet a legtöbb sikerrel.

A programnak a jelek szerint nincsenek különösebb buktatói: a mai technika már lehetővé teszi, hogy fagyasztott spermával termékenyítsék meg a fogságban tartott állatokat, a korábbi tapasztalatok pedig meglehetősen pozitívak. Howell az amerikai feketelábú görény (Mustela nigripes) esetét hozta fel példaként: a fajból 1981-re mindössze 18 példány maradt fenn Észak-Amerikában, de a fagyasztott sperma megmentette a görényeket a kihalástól.

A kutató szerint igen bölcs dolog volt, hogy a mintákat még akkor lefagyasztották, amikor még nem voltak képesek szaporítani vele az állatokat, így ugyanis húsz évvel később, amikor már rendelkezésre álltak a megfelelő módszerek, régi-új vérvonallal lehetett felfrissíteni a beltenyésztett állatok génkészletét. Az eredmény: több száz fogságban tenyésztett állatot engedtek már vissza a vadonba, a feketelábú görényt pedig sikerült megvédeni a kihalástól, így Howell szerint nincs más hátra, mint megkezdeni a koalamentő programot - ehhez már össze is állított egy listát arról a 16 ausztrál állatkertről vagy állatvédő intézményről, amelyekben különösebb ráfordítás nélkül el is lehetne indítani a programot.

