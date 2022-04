Nagy-Britanniában engedélyezik a tévézést az önvezető autók sofőrjeinek

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Végre értelmet nyert az önvezető autó: az új brit rendelkezések szerint az ilyen járművek tulajdonosai nemsokára megnézhetik az EastEnders legújabb részét a kocsiba beépített monitoron, persze csak akkor, ha nem mennek közben túl gyorsan. A gyakorlatban ez azt jelentheti, hogy a dugóban állva lehet tévézni, de a sofőrök a telefonjukat továbbra sem nyomkodhatják, dugó ide vagy oda.

A rendelkezések még idén életbe léphetnek, ami azért is meglepő fejlemény, mert Nagy-Britanniában egyelőre még az önvezető autókat sem engedélyezték (legalábbis azt nem, hogy az autó felügyelet nélkül önvezessen). A brit kormány azt ígéri, hogy 2025-re kész lesz a teljes szabályozás, a mostani rendelkezések viszont egyfajta gesztusnak számítanak: azt jelzik, hogy az ország nyitott erre az új technikára.

Ki a felelős?

De ki lesz a felelős, ha az ember tévézik a dugóban, az önvezető autó pedig saját magától nekimegy? A kérdés korábban csak a filozófusokat izgatta, de mióta elérhető közelségbe került az önjáró, saját döntésekre képes mesterséges intelligencia, az elméleti problémából nagyon is gyakorlati lett, a korábbi gondolatkísérletek pedig már nem kísérletek többé.

A korábbi megoldási kísérletekben rendszerint a gyártó, az állam vagy a tulajdonos felelősségét vizsgálták, az autót magát, akármennyire is önvezető, nehéz lenne felelősségre vonni egy okozott balesetért. A felelősség kérdését némileg tompítja az a jelenlegi rendelkezés, amely szerint a sofőrnek mindig beavatkozásra készen kell használnia az önvezető funkciót, így baleset esetén is megvan a felelős. Ez hosszabb távon tarthatatlannak tűnik: a gyártók nem azért fejlesztenek önvezető autót, hogy csak félig önvezessen, a vásárlók pedig nem azért fizetnek ki egy csomó pénzt értük, hogy ezt a funkciót soha ne is használhassák.

Az új brit javaslat értelmében az okozott balesetekért nem a sofőr, hanem a biztosító lesz majd felelős. Mindemellett még a közlekedés új korszakában sem lehet egészen elengedni az autók kezét: hiába veszik le a sofőr válláról a felelősség terhét, a Thatcham Research közlekedésbiztonsági cég szerint a felhasználónak ennek ellenére készen kell állnia a közbeavatkozásra.

A brit szakértők szerint az emberi mulasztásokból adódó balesetek többsége megelőzhető lenne az önvezető autók elterjedésével, de hogy ez a gyakorlatban mit jelent, azt elég nehéz megjósolni: a korábbi várakozások túl optimistának bizonyultak, a technika pedig még mindig döcög, a Tesla ellen például több vizsgálat is zajlik, amiért az autóik önvezető üzemmódban nem ismerik fel a megkülönböztető jelzést használó járműveket, vagy épp fának hajtanak, miközben nem ül a volán mögött senki.

