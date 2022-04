A korábbiaknál jobban kikerülhetik a védettséget az omikron új változatai

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Április elején a kutatók által megvizsgált koronavírus-genomok 50 százalékát az omikron két új altípusához tartozó vírusok tették ki Dél-Afrikában. Ezek az omikron korábbi változatainál hatékonyabban kikerülhetik az oltások vagy a korábbi fertőzés által nyújtott védettséget, hívta fel rá a figyelmet április közepén a Nature.

Az eddig legalább kilenc európai és afrikai országban azonosított BA.4 és BA.5 alvariánsokat az általuk hordozott mutációk miatt, amelyek csökkenthetik az antitestek vírus neutralizációs képességét, elővigyázatosságból már az Egészégügyi Világszervezet (WHO) is figyelemmel követi. A vírus tüskefehérjéjét érintő változások valószínűleg nem módosítanak azon, hogy az adaptív immunrendszer oltások által indukált T-sejtjei továbbra is magasfokú védelmet nyújtanak a súlyos, kórházi kezelést igénylő megbetegedéssel szemben, ugyanakkor a fertőzés vagy enyhe megbetegedés elleni védelem csökkenhet. A mutációk védettségre mért hatása pontosabban csak később, antitest-neutralizációs kísérletek eredményeivel fog kiderülni – ezek a tesztek már több országban zajlanak.

Az alvariánsok azonosítása jelentős részben Tulio de Oliveira, a dél-afrikai epidemiológiai intézet (CERI) vezetőjének és kollégáinak köszönhető, akik az ország koronavírusgenom-szekvenálási programját végzik. A vírusvariánsok terjedésének követését célzó erőfeszítésben résztvevő Eduan Wilkinson bioinformatikus április 1-jén azonosította először a furcsa mutációkkal rendelkező BA.4-et és BA.5-öt. Ezután kiderült, hogy a Dél-Afrikában vizsgált koronavírus-genomok 5 százalékát március elején már ezek tették ki, és ez az arány április elejére 50 százalékra nőtt.

Tulio de Oliveira ugyanakkor április 11-én a Twitteren hívta a figyelmet arra, hogy a BA.4 és a BA.5 egyelőre nem járt az esetszámok növekedésével az országban, és a kórházban kezeltek vagy a halálozások száma egyelőre rekord alacsony szinten vannak. Emiatt a Nature-nek is úgy nyilatkozott, hogy egyelőre nem aggódik túlzottan a BA.4 és BA.5 miatt; most alapos, nyugodt munkára van szükség a vírusok vizsgálathoz. Dél-Afrika mellett a BA.4 eddig Botswanában, Belgiumban, Dániában és az Egyesült Királyságban bukkant fel, a BA.5 pedig Kínában, Franciaországban, Németországban és Portugáliában.

Az új változatok az omikron egy korábban felbukkant alvariánsára, a BA.2-re hasonlítanak. Ahogy arról korábban írtunk, részben ez volt felelős márciusban a megnövekedő európai covidos esetszámért. A BA.2-höz képest a BA.4 és BA.5 három lényeges mutációval rendelkezik a koronavírus sejtbe jutásához kulcsfontosságú tüskefehérjéjén, amelyekből kettő, az L452R és F486V aminosav-mutáció a receptorkötő-helyen (RBD), egy, a 69-70del pedig deléció, két aminosav kiválása a fehérje szekvenciájából a tüskefehérje más régiójában. Az alvariánsokat a tüskefehérjén kívül található mutációk különböztetik meg egymástól, amelyek jelenleg nem tűnnek lényegesnek. Az L452R és F486V mutációk közül utóbbi lehet jelentősebb, amint arra a vírusok evolúciójával foglalkozó biokémikus, Jesse Bloom felhívta a figyelmet. A mutáció segítségével Bloom szerint a BA.4 és BA.5 vírusok jobban ki tudják kerülni az oltások és korábbi fertőzés által indukált antitesteket, mint a korábbi variánsok.

Bloom olyan korábbi kutatások alapján jutott erre a következtetésre, amelyek azt vizsgálták, hogy az antitestek az omikron vírusvariáns mely részeit képesek felismerni és neutralizálni a szervezetben. Ezek alapján a tüskefehérje receptorkötő helyének ezen, 486-os régiója az egyik legfontosabb ilyen hely az omikron esetén. Bloom ugyanakkor azt is hozzátette, hogy az elmúlt hónapokban sokan megfertőződtek az omikron BA.1 és BA.2 variánsaival, és az így létrejövő antitestek hatékonyabban képesek neutralizálni a BA.4-et és BA.5-öt is. Emellett úgy véli, még semmi sem garantálja, hogy ez a két alvariáns széles körben el fog terjedni, vagy hogy több covidos kórházi kezelésre lenne szükség miattuk. Bloom szerint az omikron további evolúciója megmutatja, hogy miért lenne fontos a jelenlegi vakcinák frissítése omikron-specifikus változatokra – ennek szükségességével azonban nem minden kutató ért egyet.

Trevor Bedford, a vírusok evolúciójának és terjedésének modellezésével foglalkozó amerikai biológus április 18-án a Twitteren arról írt, hogy az új alvariánsok terjedési sebességükben akkora előnyt mutatnak, mint korábban a BA.2 alvariáns a BA.1-hez képest. Ezt viszont szerinte nem feltétlenül a védettség jobb kikerülése okozhatja, hanem akár az L452R mutáció által a vírusnak biztosított jobb terjedési képesség is. Bármelyik forgatókönyv is helyes, a kutatók tovább követik az omikron új alvariánsait, és a következő hetekben már tisztábban látjuk, hogy elterjed-e globálisan a BA.4 és BA.5, és ha igen, ennek milyen hatása lehet.

