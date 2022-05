Az ismert madárfajok fele veszélyben van

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Egy új kihalási hullám kezdetén járunk – véli Alexander Lees, a Manchester Metropolitan University ornitológusa. Lees és társai az IUCN Vörös Listájának adatait vizsgálták, ez alapján becsülték meg, hogy milyen trendek uralkodnak a madárpopuláció változásaiban. A kutatók arra jutottak, hogy az elmúlt három évtizedben az ismert fajok 48 százalékának népessége folyamatosan csökken, csupán a madarak 6 százalékánál figyelhető meg növekedés, a fajok 7 százalékáról pedig nem áll rendelkezésre elegendő adat.

Ken Rosenberg, a Cornell konzervációs biológusa szerint a madárpopuláció csökkenése nem csak a madaraknak rossz hír: ez sokat elárul a bolygó általános egészségi állapotáról is.

Lees, a tanulmány vezető szerzője szerint az egyik legnagyobb problémát az élőhelyek pusztulása és pusztítása okozza, a fajgazdagság csökkenése pedig jól mutatja, hogy mekkora környezeti lábnyomot hagy maga után az ember.

A legnagyobb bajban a trópusi madarak vannak, de az egész világon rossz a helyzet: Costa Ricán az elmúlt tíz évben folyamatosan fogy a madár, de különösen nagy veszély fenyegeti a Kelet-Himalája és a délkelet-ázsiai szigetek lakóit is.

Nincs minden veszve

Lees szerint a mostani trendek alapján hatszor annyi madárfaj tűnhet el a Földről, mint amennyi 1500 óta kipusztult, de az európai és amerikai konzervációs kísérletek sikere jól mutatja, hogy ezek a folyamatok nem visszafordíthatatlanok.

A kutatók szerint a fakitermelés és a túllegeltetés visszafogásával és a célzott megőrzési kísérletekkel megállítható a biodiverzitás csökkenése, az egyes fajokat vagy élőhelyeket célzó direkt megőrzési kísérletekkel pedig megfordíthatóak a csökkenő trendek.

Rosenberg szerint reményre adhat okot az is, hogy a mostani kutatásban is részt vevő nemzetközi madárvédő szervezetek nem csupán adatokkal szolgálnak, hanem összehangoltan komoly környezetvédelmi sikereket is értek már el.

A megőrzésre pedig már csak önös érdekektől vezérelve is szükség van: ahogy Rosenberg is felhívta rá a figyelmet, az, ami árt a madaraknak, előbb-utóbb az emberre is visszaüt, így az emberiségnek elemi érdeke csökkenteni a károkozást és megőrizni a biodiverzitást.

