Váratlanul elhunyt magas rangú hivatalnok sírjára bukkantak Szakkarában

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

A Varsói Egyetem Mediterrán Régészeti Tanszékének kutatói 2021-ben kezdtek ásatásokba a Dzsószer-piramist körbevevő Nagy árokban, Szakkarában. Az ottani feltárások során akadtak rá Merefnebef vezír sírjára is, aki I. Tepi idején szolgálhatott vezérként, és valószínű, hogy a király kincstárnoka lehetett.

Kicsi, de gazdagon díszített masztabájában a falfestményeket később megrongálták, az egyik fiát ábrázoló képeket pedig lekaparták – hogy miért, azt csak találgatni tudják az egyiptomi udvari intrikák ismerői.

Nagyjából vele egy időben, vagyik Krisztus Előtt 2300 körül a közelben temettek el egy másik magas rangú hivatalnokot, Mehtjetjut is. A sír erősen megrongálódott, így a régészek első dolga a törékeny szikla megerősítése volt, ezt a munkát a Varsói Nemzeti Múzeum egyiptológusa, Zbigniew Godziejewski vezette.

A Mehjetjut ábrázoló kép Fotó: J. Dabrowski / UW

A sír vizsgálata alapján Kamil O. Kuraszkiwicz, a Varsói Egyetem egyiptológusa úgy gondolta, hogy Mehjetjut vagyonos ember lehetett: a faragványok kiváló, drága mesteremberekre utalnak, igaz, valószínűleg Mehjetjut maga is hosszabb életkorral kalkulált, mert a rajzokat sietősen fejezték be, az egyik falon a domborműveket sem kezdték el kifaragni, csak fekete-fehér vonalakkal skiccelték fel, hogy minek kellene a későbbiekben oda kerülnie. A rajzokon áldozati állatok, tehenek, kecskék és gazellák szerepeltek.

A faragványon áldozati állatokat vezetnek Fotó: J. Dabrowski / UW

A régészek szerint Mehjetjut sírjának kidolgozottsága még így is vetekszik a nagyhatalmú vezírével, az pedig, hogy viszonylag közel fekhetett a nekropolisz központjának számító Dzsószer-piramishoz, szintén magas társadalmi státuszra utal.

Titkok ismerője

A sír bejáratát díszítő faragványokon látszik, hogy Mehjetjut életében hozzáfért a fáraó lepecsételt irataihoz, ami nemcsak azt jelentette, hogy komoly pénzek és birtokok felett rendelkezett, hanem azt is, hogy joga volt betekinteni a szent titkokba is. Az is kiderült, hogy a hivatalnok mindemellett Teti halotti kultuszának papja is volt.

A régészek még nem jutottak el a sír belsejének teljes feltárásáig, de Kuraszkiwicz csaknem biztosra veszi, hogy a hivatalnok múmiája is odabent található, a hiányos dekoráció ellenére itt helyezték végső nyugalomra, különben valószínűleg levésték volna róla a megrendelőre utaló jeleket, és mást temettek volna a mesteri módon kidolgozott, de az idő szerint félkész sírba. Az ásatások az ősszel folytatódnak majd.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: