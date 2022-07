Felfedeztek három új egzotikus részecskét a CERN nagy hadronütköztetőjének kísérletében

Segítsd a munkánkat! A Qubit a szabad és tájékozott magyar nyilvánosságért dolgozik.

A világ legnagyobb részecskefizikai laboratóriuma, a svájci CERN szinte minden új kísérletével felülírja a azt, amit az univerzumról tudunk: az intézet kutatói ezúttal három, korábban soha nem észlelt szubatomi részecskét fedeztek fel a Nagy Hadronütköztető (LHC) nevű részecskegyorsítóval végzett kísérlet során.

Ahogy arról hétfői cikkünkben is írtunk, tíz évvel ezelőtt a 27 kilométer hosszú LHC segítségével fedezték fel a Higgs-bozont is, azt a részecskét, amely a hozzá kapcsolódó energiamezővel együtt valószínűleg létfontosságú szerepet töltött be a világegyetem kialakulásának folyamatában a 13,7 milliárd évvel ezelőtt bekövetkezett ősrobbanás után.

A CERN kutatói most azt közölték, hogy egy újfajta pentakvarkot és a legelső észlelt tetrakvark-párt fedeztek fel az LHCb nevű kísérletben, így három új taggal bővült az LHC-ben azonosított hadronok listája. Ezek segítenek a fizikusoknak, hogy jobban megértsék, hogyan kapcsolódnak össze a kvarkok összetett részecskékké.

A két új tetrakvark Forrás: CERN

A kvarkok olyan elemi részecskék, amelyek kettes-hármas csoportokban egyesülnek, és olyan hadronokat alkotnak, mint például az atommagokat alkotó protonok és neutronok. Ritkább esetben viszont négy vagy öt kvark is egyesülhet, így tetra- és pentakvarkok keletkeznek – ezeket a kutatók gyakran egzotikus hadronoknak is nevezik.

„A felfedezések olyan korszakának vagyunk tanúi, mint az 1950-es években, amikor elkezdték felfedezni a hadronok részecske-állatkertjét, ami végül a hagyományos hadronok kvarkmodelljéhez vezetett az 1960-as években. Most a részecske-állatkert 2.0-t hozzuk létre” – idézi a Reuters az LHCb kísérleten dolgozó fizikust, Niels Tuningot.

